Capital faz promoção para atrair a torcida

Com o objetivo de contar com a força da torcida do Distrito Federal, o Capital voltou a promover a aguardada ação para o jogo contra a Aparecidense (GO), às 17h do próximo sábado (27). Quem comprar o ingresso para a partida, no valor de R$ 25, ganhará uma camisa de torcedor da equipe. É possível escolher entre os modelos tricolor e branco, utilizados como uniformes titular e reserva, respectivamente.

Os interessados devem comparecer à loja oficial do clube, localizada no Setor Comercial Sul (Quadra 2, Loja 85). Outro ponto de venda é a Paranoá Esportes, na Avenida Paranoá, Quadra 32, em frente à Igreja Universal.

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Não é a primeira vez que a diretoria promove essa iniciativa. Desde o ano passado, quando disputou partidas pela Copa do Brasil pela primeira vez em sua história, o clube passou a realizar a ação de forma pioneira no Distrito Federal, servindo de exemplo para outras agremiações locais.

O objetivo é uniformizar a torcida com as cores do Capital e, além disso, incentivar a presença de um público maior no Estádio JK, no Paranoá, para empurrar a equipe em busca da classificação à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

No primeiro confronto, disputado no último sábado, o Tricolor Candango buscou o empate com um belo cabeceio do zagueiro Lucas Oliveira, após sair atrás no placar. Além disso, contou com a atuação decisiva do goleiro Luan Santos, que defendeu uma cobrança de pênalti da equipe goiana.

Com o resultado, uma vitória simples garante os comandados do técnico Luizinho Vieira na próxima fase da competição. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Já uma derrota elimina o representante do Distrito Federal do torneio nacional.

Caso avance, o Capital enfrentará o vencedor do confronto entre Nacional (AM) e Araguaína (TO).