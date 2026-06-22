Clubes do DF seguem na luta pelo sonho do acesso para a Série C

Enquanto os olhos do mundo estão vidrados na Copa, os torcedores do Distrito Federal miram outra competição: o mata-mata do Brasileirão da Série D. No fim de semana passado, Brasiliense, Capital, Ceilândia e Gama entraram em campo para as partidas de ida da fase eliminatória. Alguns fizeram o dever de casa e encaminharam a classificação, enquanto outros aumentaram a ansiedade do torcedor para o confronto de volta.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Entre os quatro, o Gama voltou para casa com a vantagem por 2 x 1 no placar. No sábado (20/6), bateu o Mixto, em Cuiabá, e poderá disputar o segundo jogo com mais tranquilidade, pois o empate garantirá a classificação do Periquito para a próxima fase.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O Capital visitou o Aparecidense, no Goiás, também no sábado, e terminou o duelo com 1 x 1. A Coruja trouxe para o DF a decisão do avanço e poderá contar com o fator casa para a partida contra os goianos.
O Ceilândia, no entanto, terá uma semana mais complicada antes de enfrentar o Luverdense, no Mato Grosso, no próximo fim de semana. No Abadião, o Gato Preto foi derrotado pelos visitantes, por 2 x 1, e viu a torcida alvinegra protestar nas arquibancadas.
O Jacaré também fez o primeiro jogo em casa, mas ficou no 0 x 0 com o Goiatuba, deixando tudo em aberto para a volta.
Há 13 anos, o DF não tem um representante disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. O último a figurar na terceira divisão foi o Brasiliense, mas terminou a competição na nona colocação do Grupo A e foi rebaixado naquele ano. Desde então, há uma busca incessante dos clubes locais pelo acesso. Em 2026, foi a primeira vez que quatro times avançaram para a segunda fase do certame nacional.
Programe-se
Sábado - 27/6
Capital x Aparecidense
Horário: 16h
Local: Estádio JK
Goiatuba x Brasiliense
Horário: 18h30
Local: Divino Garcia Rosa, Goiatuba (GO)
Gama x Mixto
Horário: 19h30
Local: Estádio Bezerrão
Domingo - 28/6
Luverdense x Ceilândia
Horário: 18h
Local: Passo das Emas, Lucas do Rio Verde (MT)
*Estagiária sob a supervisão de Fernando Brito