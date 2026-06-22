Clubes do DF seguem na luta pelo sonho do acesso para a Série C

Gama venceu por 2 x 1 e pode empatar na volta para se classificar - (crédito: Filipe Fonseca / @filipeffoto)

Enquanto os olhos do mundo estão vidrados na Copa, os torcedores do Distrito Federal miram outra competição: o mata-mata do Brasileirão da Série D. No fim de semana passado, Brasiliense, Capital, Ceilândia e Gama entraram em campo para as partidas de ida da fase eliminatória. Alguns fizeram o dever de casa e encaminharam a classificação, enquanto outros aumentaram a ansiedade do torcedor para o confronto de volta.

Entre os quatro, o Gama voltou para casa com a vantagem por 2 x 1 no placar. No sábado (20/6), bateu o Mixto, em Cuiabá, e poderá disputar o segundo jogo com mais tranquilidade, pois o empate garantirá a classificação do Periquito para a próxima fase.

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O Capital visitou o Aparecidense, no Goiás, também no sábado, e terminou o duelo com 1 x 1. A Coruja trouxe para o DF a decisão do avanço e poderá contar com o fator casa para a partida contra os goianos.

O Ceilândia, no entanto, terá uma semana mais complicada antes de enfrentar o Luverdense, no Mato Grosso, no próximo fim de semana. No Abadião, o Gato Preto foi derrotado pelos visitantes, por 2 x 1, e viu a torcida alvinegra protestar nas arquibancadas.

O Jacaré também fez o primeiro jogo em casa, mas ficou no 0 x 0 com o Goiatuba, deixando tudo em aberto para a volta.

Há 13 anos, o DF não tem um representante disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. O último a figurar na terceira divisão foi o Brasiliense, mas terminou a competição na nona colocação do Grupo A e foi rebaixado naquele ano. Desde então, há uma busca incessante dos clubes locais pelo acesso. Em 2026, foi a primeira vez que quatro times avançaram para a segunda fase do certame nacional.

Programe-se

Sábado - 27/6

Capital x Aparecidense

Horário: 16h

Local: Estádio JK

Goiatuba x Brasiliense

Horário: 18h30

Local: Divino Garcia Rosa, Goiatuba (GO)

Gama x Mixto

Horário: 19h30

Local: Estádio Bezerrão

Domingo - 28/6

Luverdense x Ceilândia

Horário: 18h

Local: Passo das Emas, Lucas do Rio Verde (MT)



*Estagiária sob a supervisão de Fernando Brito