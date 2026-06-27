Irã deixa carta aberta para Fifa após fim da primeira fase na Copa do Mundo

A seleção do Irã repetiu o ritual da estreia e deixou uma nova carta manuscrita no vestiário após o empate em 1 a 1 contra o Egito, na última madrugada da Copa do Mundo. Anteriormente, os iranianos já haviam adotado a mesma postura no confronto com a Bélgica.

Dessa vez, o elenco agradeceu a hospitalidade de Seattle e cobrou fair play, especialmente em um momento de fortes críticas da delegação contra a Fifa e os Estados Unidos devido às barreiras logísticas impostas ao país.

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O conteúdo do bilhete reforça o posicionamento ético da equipe em detrimento do placar final.

"Nós viemos do IRÃ. Viemos de uma terra que, há milhares de anos, coloca a honra acima da vitória. Para nós, o futebol não é apenas uma competição por resultados. É um teste de caráter. Talvez seja possível conquistar pontos de muitas maneiras, mas o respeito não. Talvez uma equipe possa avançar de fase, mas somente por meio da justiça e da honra alguém pode permanecer de cabeça erguida diante da história. O fair play não é apenas uma linha nas regras do futebol; é a alma do jogo. Obrigado, Seattle, pela hospitalidade. E obrigado a todos os iranianos que deram seus corações, suas vozes e todo o seu ser pelo Irã. IRÃ, sempre de cabeça erguida", afirmou a carta.

Dentro de campo, o time flertou com o triunfo, entretanto o árbitro de vídeo anulou um gol de Khalilzadeh nos acréscimos por impedimento milimétrico.

Consequentemente, o resultado de igualdade colocou em risco a sequência dos iranianos no torneio, embora eles continuem invictos.

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Atualmente, o Irã ocupa a sexta posição entre os melhores terceiros colocados, somando três pontos e saldo zero, o que garante provisoriamente uma das oito vagas disponíveis. Todavia, a definição dos Grupos J, K e L neste sábado envolve Argélia, RD Congo e Croácia, equipes que ameaçam diretamente a vaga iraniana na próxima fase.

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