Muslera se desculpa por falha e eliminação do Uruguai: "Não sou de me esconder"

Muslera fala com a imprensa após a eliminação precoce do Uruguaio na Copa - (crédito: Foto: Reprodução de TV)

O goleiro Fernando Muslera pediu desculpas aos torcedores após a eliminação do Uruguai na Copa do Mundo de 2026. A seleção uruguaia perdeu para a Espanha por 1 a 0 nesta sexta-feira (26), em Guadalajara, e deu adeus ao torneio ainda na primeira fase. O único gol da partida saiu após uma falha do camisa 1 da Celeste.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o espanhol Álex Baena arriscou de fora da área em uma finalização fraca. A bola quicou antes de chegar a Muslera, passou pelas mãos do goleiro e entrou lentamente, decretando a derrota uruguaia.

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Após a partida, Muslera foi o primeiro jogador a falar com a imprensa. Emocionado, o goleiro assumiu a responsabilidade pela eliminação.

"Obviamente que nunca fui de me esconder, sempre fui de dar a cara (…) Nunca imaginei estar sofrendo tanto por este esporte, mais com todo o trabalho que fiz, por como me preparei.", disse.

Muslera também revelou que se desculpou com os companheiros de equipe e com os torcedores ainda no vestiário.

"Como lhes disse aos rapazes no vestiário, quando já estavam um pouco mais tranquilos, hoje me tocou não ter feito uma boa Copa do Mundo. Pedi desculpas a eles e a todo o povo uruguaio, embora isso não seja suficiente."

Crise nos bastidores

Por fim, o goleiro afirmou que tentará se recuperar emocionalmente após a eliminação precoce e destacou as dificuldades da posição.

"Agora toca estar com os mais próximos, juntar energias. Este esporte tem isso, este posto tem isso, às vezes te dá muito e às vezes te tira."

A queda na fase de grupos, inclusive, amplia a pressão sobre o técnico Marcelo Bielsa, que encerra mais um torneio sem atingir as expectativas. O ciclo do treinador argentino, que já vinha sendo alvo de críticas, termina com o Uruguai fora do mata-mata e com um dos maiores ídolos recentes da seleção assumindo o peso da eliminação.