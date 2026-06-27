Copa do Mundo: onde assistir aos jogos deste sábado, 27 de junho

Neste sábado (27/6), seis jogos definem três grupos da Copa do Mundo de 2026. Serão partidas da terceira rodada dos grupos E, F e J. Assim, estará encerrada a primeira fase. Teremos favoritos ao título em campo: Inglaterra, Portugal e Argentina.

O primeiro grupo a ser decidido será o L, da Inglaterra, às 18h (de Brasília). Os ingleses enfrentam o Panamá e buscam o primeiro lugar. Mas têm quatro pontos e, se tropeçarem, correm o risco de terminar em segundo. O Panamá já está eliminado. O outro jogo é entre Croácia e Gana. A Croácia ainda não confirmou a classificação para a segunda fase, com três pontos, e precisa de um empate. Gana tem os mesmos quatro pontos da Inglaterra e pode terminar em primeiro.

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Às 20h30 (de Brasília), será a vez dos jogos que encerram o Grupo J: Colômbia e Portugal decidem o primeiro lugar. Os colombianos jogam pelo empate. Já o Congo luta pela classificação; para isso, precisa vencer. O Uzbequistão está eliminado.

Por fim, à meia-noite, é hora de fechar o Grupo J. A Argentina, com Messi poupado, é a primeira colocada garantida e enfrenta a eliminada Jordânia. Já Argélia x Austrália fazem um jogo que pode ser de cumprimento de tabela: o empate pode classificar as duas equipes.

Onde assistir aos jogos deste sábado

18h – Panamá x Inglaterra – Globo e SBT (TV aberta), SporTV e NSports (TV fechada), Cazé TV e GE TV no Youtube e Globoplay, no serviço de streaming

18h – Croácia x Gana – Transmissão exclusiva da Cazé TV

20h30 – Colômbia x Portugal – Transmissão exclusiva da Cazé TV

20h30 – Congo x Uzbequistão – Transmissão exclusiva da Cazé TV

23h – Argélia x Áustria – Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Cazé TV no Youtube.

23h – Jordânia x Argentina – Transmissão exclusiva da Cazé TV

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