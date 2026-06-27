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TERREMOTO

Copa do Mundo adota um minuto de silêncio às vítimas na Venezuela

Fifa aciona protocolo nas partidas desta sexta-feira (26/6) pelas vítimas dos terremotos na Venezuela

Fifa adota protoloco nos jogos desta sexta - (crédito: Foto: Buda Mendes/Getty Images)
Fifa adota protoloco nos jogos desta sexta - (crédito: Foto: Buda Mendes/Getty Images)

As partidas da Copa do Mundo 2026 desta sexta-feira (26) trouxeram homenagens às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela nesta semana. Antes de a bola rolar para os confrontos entre Senegal e Iraque, no Estádio de Toronto, e França e Noruega, em Boston, os times e a torcida guardaram um minuto de silêncio em memória das vítimas da tragédia.

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A Fifa repetiu o mesmo protocolo nos jogos entre Espanha e Uruguai e Cabo Verde e Arábia Saudita. Os duelos de Nova Zelândia x Bélgica e Irã x Egito também fizeram o um minuto de silêncio.

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Os dois terremotos atingiram o norte da Venezuela na última quarta-feira (24) e provocaram grande destruição, principalmente na capital Caracas. Segundo o balanço do governo venezuelano, a tragédia vitimou ao menos 920 pessoas e deixou cerca de 3.360 feridas, enquanto as equipes de busca ainda procuram por mais de 50 mil desaparecidos.

Uma das vítimas foi o atacante Yimvert Berroterán, de 18 anos, uma das principais promessas do país. O jogador estava desaparecido desde os terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24). Ele, entretanto, teve o corpo encontrado sob os escombros de um edifício em La Guaira, região mais afetada pelo desastre.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 27/06/2026 11:02 / atualizado em 27/06/2026 11:02
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