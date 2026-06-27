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Nova estátua gigante de Messi vira piada e divide opiniões na Argentina

Monumento de 70 toneladas erguido no interior do país recebeu críticas e piadas de torcedores por formato inusitado

Estátua em homenagem a Messi vira meme na Argentina: - (crédito: Foto: Reprodução X/Twitter)
Estátua em homenagem a Messi vira meme na Argentina: - (crédito: Foto: Reprodução X/Twitter)

A cidade de Cutral Co, localizada no interior da Argentina, inaugurou o maior monumento do mundo já dedicado ao craque Lionel Messi. A estrutura possui impressionantes 26 metros de altura e consumiu cerca de 70 toneladas de aço e betão em sua construção. No entanto, o que deveria ser um tributo solene ao histórico camisa 10 e atual maior artilheiro da história das Copas do Mundo acabou se transformando em uma enorme fonte de piadas e memes nas redes sociais. Isso aconteceu, principalmente, devido às suas proporções e ao seu formato pouco convencionais.

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O monumento retrata o jogador em uma pose comemorativa de joelhos. Desse modo, o ângulo e a execução da obra geraram estranhamento imediato no público. Por outro lado, durante a cerimônia oficial, o presidente da câmara municipal defendeu o investimento. O governante destacou o potencial da obra para atrair visitantes para a região, afirmando também que o trabalho reflete verdadeiramente a importância esportiva do atleta.

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Reações e memes nas redes sociais

A internet não perdoou o design final da homenagem e diversos registros de visitantes viralizaram rapidamente com comentários irônicos sobre o projeto. Internautas argentinos e de outros países vizinhos ironizaram a estética da escultura, questionando as escolhas artísticas da equipe responsável pelo desenho.

Muitos usuários utilizaram o humor e a acidez para avaliar o impacto visual da obra em Cutral Co, transformando a inauguração em um verdadeiro festival de piadas nas plataformas digitais.

"Levei meu sobrinho para conhecer a estátua do Messi em Cutral Có e ele ficou mais assustado do que no trem fantasma", disparou um torcedor argentino.

"Eu simplesmente não consigo acreditar na existência dessa estátua com o Messi nessa posição, meu Deus! De todos os ângulos isso é horrível. Quem teve essa ideia?", criticou outro internauta.

"O designer responsável por projetar essa obra com certeza deve ser fã do Cristiano Ronaldo", ironizou um usuário nas redes sociais.

 

Recorde histórico de Messi nos gramados

Enquanto a sua imagem física divide opiniões nas praças públicas, Lionel Messi segue quebrando marcas históricas dentro das quatro linhas na Copa do Mundo. O atacante anotou cinco gols nos dois primeiros compromissos da seleção argentina no torneio e alcançou a expressiva marca de 18 gols marcados no total em suas participações na história da competição.

Com esse desempenho recente, o camisa 10 superou marcas históricas de goleadores consagrados do futebol mundial, como o alemão Miroslav Klose e o brasileiro Ronaldo Fenômeno. Alheio às discussões provocadas pela escultura gigante no interior de seu país natal, o atleta mantém a rotina de treinamentos junto ao restante do elenco alviceleste para focar nas próximas etapas decisivas do Mundial.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 27/06/2026 11:03
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