Nova estátua gigante de Messi vira piada e divide opiniões na Argentina

A cidade de Cutral Co, localizada no interior da Argentina, inaugurou o maior monumento do mundo já dedicado ao craque Lionel Messi. A estrutura possui impressionantes 26 metros de altura e consumiu cerca de 70 toneladas de aço e betão em sua construção. No entanto, o que deveria ser um tributo solene ao histórico camisa 10 e atual maior artilheiro da história das Copas do Mundo acabou se transformando em uma enorme fonte de piadas e memes nas redes sociais. Isso aconteceu, principalmente, devido às suas proporções e ao seu formato pouco convencionais.

O monumento retrata o jogador em uma pose comemorativa de joelhos. Desse modo, o ângulo e a execução da obra geraram estranhamento imediato no público. Por outro lado, durante a cerimônia oficial, o presidente da câmara municipal defendeu o investimento. O governante destacou o potencial da obra para atrair visitantes para a região, afirmando também que o trabalho reflete verdadeiramente a importância esportiva do atleta.

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Reações e memes nas redes sociais

A internet não perdoou o design final da homenagem e diversos registros de visitantes viralizaram rapidamente com comentários irônicos sobre o projeto. Internautas argentinos e de outros países vizinhos ironizaram a estética da escultura, questionando as escolhas artísticas da equipe responsável pelo desenho.

Muitos usuários utilizaram o humor e a acidez para avaliar o impacto visual da obra em Cutral Co, transformando a inauguração em um verdadeiro festival de piadas nas plataformas digitais.

"Levei meu sobrinho para conhecer a estátua do Messi em Cutral Có e ele ficou mais assustado do que no trem fantasma", disparou um torcedor argentino.

"Eu simplesmente não consigo acreditar na existência dessa estátua com o Messi nessa posição, meu Deus! De todos os ângulos isso é horrível. Quem teve essa ideia?", criticou outro internauta.

"O designer responsável por projetar essa obra com certeza deve ser fã do Cristiano Ronaldo", ironizou um usuário nas redes sociais.

Llevé a mi sobrinito a conocer la estatua de Messi en Cutral Có y se asustó más que en el tren fantasma. pic.twitter.com/j5hguwbb2G Lucas Raffa (@elrafaargentino) June 23, 2026





Recorde histórico de Messi nos gramados

Enquanto a sua imagem física divide opiniões nas praças públicas, Lionel Messi segue quebrando marcas históricas dentro das quatro linhas na Copa do Mundo. O atacante anotou cinco gols nos dois primeiros compromissos da seleção argentina no torneio e alcançou a expressiva marca de 18 gols marcados no total em suas participações na história da competição.

Com esse desempenho recente, o camisa 10 superou marcas históricas de goleadores consagrados do futebol mundial, como o alemão Miroslav Klose e o brasileiro Ronaldo Fenômeno. Alheio às discussões provocadas pela escultura gigante no interior de seu país natal, o atleta mantém a rotina de treinamentos junto ao restante do elenco alviceleste para focar nas próximas etapas decisivas do Mundial.

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