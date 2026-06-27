Terremoto mata promessa do futebol venezuelano de apenas 18 anos

Atacante Yimvert Berroterán, de 18 anos, era uma das principais promessas do futebol da Venezuela - (crédito: Reprodução )

A Federação Venezuelana de Futebol (FVF) confirmou nesta sexta-feira (26) a morte do atacante Yimvert Berroterán, de 18 anos, uma das principais promessas do país. O jogador estava desaparecido desde os terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24) e teve o corpo encontrado sob os escombros de um edifício em La Guaira, região mais afetada pelo desastre.

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Revelado pela Universidad Central de Venezuela (UCV), Berroterán defendia a seleção venezuelana sub-20 e disputou a Copa do Mundo Sub-17 no ano passado. Além disso, ele começou a receber oportunidades no elenco principal do clube nesta temporada. Em nota, a federação lamentou a morte do atleta e prestou solidariedade à família e aos amigos.

Os terremotos, inclusive, deixaram um rastro de destruição no país, especialmente em La Guaira, onde dezenas de prédios desabaram e equipes de resgate seguem em busca de vítimas e sobreviventes.

O governo da Venezuela confirmou 920 mortos e 3.360 feridos. Porém, mais de 50 mil pessoas são declaradas desaparecidas.

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