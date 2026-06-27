Sem delay, telespectadores preferem ver o Brasil na Copa pela Globo e SBT

Sem delay, telespectadores preferem ver os jogos do Brasil na Copa pela Globo e SBT - (crédito: Observatorio da TV)





A vitória do Brasil por 3 x 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24/6), impulsionou a audiência da TV aberta. Globo e SBT cresceram tanto em pontos de Ibope quanto em participação de televisores ligados, enquanto o streaming perdeu espaço.

Na Grande São Paulo, a Globo registrou 38,5 pontos e 52,9% de share, seu recorde em 2026, com alta de 1,7 ponto percentual em relação ao jogo anterior. O SBT também avançou, alcançando 13,7 pontos e 18,8% de share, um ganho de 1 ponto percentual frente ao confronto contra o Haiti.

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Em contrapartida, as plataformas de streaming incluindo a transmissão da CazéTV no YouTube caíram de 20,9% para 19,8% de share, uma redução de 1,1 ponto percentual. Vale destacar que esses números consideram apenas televisores na Grande São Paulo, sem incluir acessos por celulares, tablets ou computadores.

Apesar da queda no Ibope, a CazéTV bateu recorde histórico no YouTube, com 18,6 milhões de acessos simultâneos em todo o país.

O que pode estar favorecendo a preferência do público pela TV aberta é a ausência do delay, aquele atraso que acontece nas transmissões do streaming e da TV paga. Na Globo e no SBT esse atraso não acontece e por isso os jogos do Brasil tem sido visto mais nos dois canais do que em outras plataformas.

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