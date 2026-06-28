InícioEsportes
Copa do Mundo

Fifa acompanha denúncia de estupro contra capitão de Cabo Verde

Ryan Mendes é acusado de abusar sexualmente de uma brasileira na Nova Zelândia; polícia investiga o caso, ocorrido em março deste ano

Ryan Mendes é acusado de abusar sexualmente de uma brasileira na Nova Zelândia - (crédito: Divulgação / FCF)
Ryan Mendes é acusado de abusar sexualmente de uma brasileira na Nova Zelândia - (crédito: Divulgação / FCF)

A Fifa informou que acompanha a investigação envolvendo o atacante Ryan Mendes, capitão da seleção de Cabo Verde, acusado de estupro por uma brasileira na Nova Zelândia. Em nota, a entidade declarou que está em contato com as autoridades locais para obter informações sobre o caso e reiterou seu compromisso com a proteção e a segurança de todas as pessoas ligadas ao futebol.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A denúncia se refere a um episódio ocorrido em março deste ano, quando a seleção cabo-verdiana participou da Fifa Series, em Auckland. A brasileira trabalhava como intérprete da delegação africana durante os amistosos disputados no país oceânico. Segundo a denúncia, o caso teria acontecido no hotel onde a equipe estava hospedada. A polícia da Nova Zelândia abriu uma investigação em 10 de abril, e o inquérito segue em andamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

De acordo com informações divulgadas pela imprensa, a vítima apresentou à polícia fotografias de hematomas e documentos médicos que registraram lesões após o suposto crime. Além disso, ela e o marido enviaram notificações à Federação Cabo-Verdiana de Futebol (FCF) e à Fifa pedindo providências antes do início da Copa do Mundo.

Em seu posicionamento, a Fifa afirmou que não comentará detalhes da investigação por se tratar de um procedimento em curso. No entanto, a entidade ressaltou que permanece à disposição para colaborar com as autoridades responsáveis pelo caso. Até o momento, nem Ryan Mendes e nem a Federação Cabo-Verdiana de Futebol não se pronunciaram publicamente sobre a acusação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 28/06/2026 11:19
    SIGA
    x