Jogo entre Brasil x Noruega deve mudar de horário por conta do calor

O calor extremo que atinge a região de Nova Jersey e Nova York pode provocar uma mudança na programação das oitavas de final da Copa do Mundo. A Fifa avalia adiar em uma hora o início da partida entre Brasil e Noruega, marcada para este domingo (05/7), no MetLife Stadium. Oficialmente, o confronto está previsto para as 17h (de Brasília). Contudo, a tendência é que a bola role às 18h para amenizar os efeitos das altas temperaturas sobre jogadores, comissões técnicas e torcedores.

Nos últimos dias, os termômetros ultrapassaram os 37°C, enquanto a sensação térmica chegou aos 43°C nesta sexta-feira. O cenário levou os serviços de meteorologia dos Estados Unidos a emitirem sucessivos alertas de calor extremo para a região metropolitana de Nova York e Nova Jersey. A previsão indica que a temperatura só começará a cair de forma mais significativa na noite de sábado, já próximo das 20h no horário local.

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Calor já mexe com o dia a dia do Brasil

A preocupação com o clima já domina os bastidores da competição. A Seleção Brasileira voltou a treinar nesta sexta-feira sob forte calor no CT Columbia Park, em Nova Jersey, e precisou adaptar parte da rotina de recuperação.

Assim, caso a alteração acabe sendo confirmada, o duelo acontecerá mais próximo do fim da tarde em Nova Jersey. Normalmente o período demonstra uma menor incidência solar e a temperatura costuma cair alguns graus. A medida faz parte da tentativa da Fifa de reduzir o desgaste físico em um dos jogos mais aguardados das oitavas de final.

Embora a entidade ainda não tenha oficializado a mudança, a expectativa é de que uma definição seja anunciada nas próximas horas.

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