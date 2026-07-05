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Brasil x Noruega: memes tomam conta das redes antes da partida decisiva

Brasileiros mostram que além de torcer também sabem se divertir em qualquer situação, e humor toma conta das redes antes do jogo das oitavas

Brasil x Noruega: memes tomam conta das redes antes da partida - (crédito: Reprodução/Instagram @baracho.ia)
Brasil x Noruega: memes tomam conta das redes antes da partida - (crédito: Reprodução/Instagram @baracho.ia)

A poucas horas do confronto entre Brasil e Noruega, o brasileiro mostra mais uma vez que é profissional em se divertir, e que a zoação não perdoa ninguém. Uma das sensações desta Copa do Mundo de 2026 é a remada nórdica da torcida da Noruega nas arquibancadas. A tradição já conquistou inclusive os jogadores da seleção norueguesa que celebram assim suas vitórias em campo.

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Mas a torcida brasileira encontrou na remada o seu mais novo alvo para os memes, e as redes sociais foram tomadas pelo bom humor. Além de novas versões da remada, entre elas uma que incorpora a música “Dança do Créu” e outra que traz a toada do Boi Garantido, piadinha sobre “virar a canoa” e novas dancinhas, também então em alta. 

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Brasil e Noruega entram em campo neste domingo, dia 5, às 17h (horário de Brasília), MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com transmissão pela TV Globo, SBT, Sportv, NSports e CazeTV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 05/07/2026 14:38
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