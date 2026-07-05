Brasil x Noruega: memes tomam conta das redes antes da partida decisiva

A poucas horas do confronto entre Brasil e Noruega, o brasileiro mostra mais uma vez que é profissional em se divertir, e que a zoação não perdoa ninguém. Uma das sensações desta Copa do Mundo de 2026 é a remada nórdica da torcida da Noruega nas arquibancadas. A tradição já conquistou inclusive os jogadores da seleção norueguesa que celebram assim suas vitórias em campo.
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Mas a torcida brasileira encontrou na remada o seu mais novo alvo para os memes, e as redes sociais foram tomadas pelo bom humor. Além de novas versões da remada, entre elas uma que incorpora a música “Dança do Créu” e outra que traz a toada do Boi Garantido, piadinha sobre “virar a canoa” e novas dancinhas, também então em alta.
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Brasil e Noruega entram em campo neste domingo, dia 5, às 17h (horário de Brasília), MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com transmissão pela TV Globo, SBT, Sportv, NSports e CazeTV.
Hoje é dia de Brasil x Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. pic.twitter.com/CyUvIBLaQI— CINEMA 505 (@CINEMA505) July 5, 2026
Estarei assim na frente da TV para o jogo do Brasil e da Noruega. O coração já está com início de infarto pic.twitter.com/mokAYqqTBt— Yochi (@vulgoyochi) July 4, 2026
A torcida PRECISA fazer a remada do créu no domingo! BORA BRASIL!!#BRAxNOR pic.twitter.com/2t1WBpySIf— Cris (@Cris_inHell) June 30, 2026
ATENÇÃO VOCÊ QUE FAZ ACADEMIA!!— (@Chris_Branco) July 1, 2026
Todos os aparelhos de remada estão interditados até segunda-feira!!!!
Por sua atenção grata!
Boa noite!!
que país especial, eu amo ser brasileira KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/8LvCvzXyXm— emy (@comentaemy) July 1, 2026
vai ser lindo quando o Brasil eliminar a Noruega e a torcida puxar o passinho do jamal pra mostrar que é melhor que a remada viking pic.twitter.com/oWkT4A6vCj— bela (@xbelacrf) June 30, 2026
bom dia meu país twitter, bom dia Brasil! hoje é de afundar o barco viking #BRAxNOR OREMOS pic.twitter.com/Pt5wfdjOtj— ronni (@rovnni) July 5, 2026
O mundo amanhã, para cima Brasil#BRAxNOR pic.twitter.com/SUGL2Jn7JR— João Vianna (@vianna_jao) July 4, 2026
bom dia— isa. VAI VER O BTS (@_bellemoon) July 5, 2026
é hoje...#BRAxNOR pic.twitter.com/B4rDWVGOY7