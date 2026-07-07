Após choro de Neymar na Copa, pai do jogador faz carta aberta





Nesta segunda-feira (7/7), após o vexame do Brasil na Copa do Mundo, o pai de Neymar, Neymar da Silva Santos, usou o seu perfil nas redes sociais e fez uma carta aberta. O motivo? Para que o filho não se aposente do futebol.

"Filho, ah, filho Que caminhada. Que trajetória linda. Desafiadora, muitas vezes dolorosa, mas infinitamente abençoada. Parece que foi ontem que eu via aquele menino com uma bola nos pés, sonhando sem imaginar até onde Deus o levaria. Desde muito cedo, percebi que existia algo diferente em você. Não era apenas talento. Era um propósito", relembrou.

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Em outro trecho, o pai do jogador é bastante direto no seu pedido de Neymar não desistir do campo. "Filho, continue a jogar futebol. Volte a sentir alegria com a bola nos pés. Volte a sorrir dentro de campo. Hoje você está saudável. Deus lhe deu novamente a oportunidade de fazer aquilo que sempre amou", disse.

O pai de Neymar pede para o filho não se resumir ao caótico comportamento na Copa do Mundo. "O futuro pertence a Deus. Uma decisão tomada hoje não define toda a sua história. Um sonho que ainda não aconteceu não significa que ele morreu. O fim da história nunca é determinado por um momento difícil. Quem escreve o último capítulo da nossa vida é Deus".

Carta aberta

"Filho, ah, filho… Que caminhada. Que trajetória linda. Desafiadora, muitas vezes dolorosa, mas infinitamente abençoada.

Parece que foi ontem que eu via aquele menino com uma bola nos pés, sonhando sem imaginar até onde Deus o levaria. Desde muito cedo, percebi que existia algo diferente em você. Não era apenas talento. Era um propósito.

Nós escolhemos um caminho. Seguimos nossas convicções, nossos princípios e, acima de tudo, seguimos Jesus. Em muitos momentos tivemos que dizer ‘não’ quando todos esperavam um ‘sim’. Acreditávamos que Deus estava conduzindo cada passo.

Mas, para mim, nada disso supera o privilégio de ter acompanhado cada passo como pai.

Obrigado por confiar em mim. Obrigado por permitir que eu estivesse ao seu lado nos momentos mais felizes e também nos mais difíceis. Nós choramos juntos, oramos juntos, comemoramos juntos e aprendemos juntos.

Se existe algo que a nossa história me ensinou, é que Deus sempre esteve no controle. Nunca foram apenas nossas escolhas. Nunca foi apenas o talento.

Filho, continue a jogar futebol. Volte a sentir alegria com a bola nos pés. Volte a sorrir dentro de campo. Hoje você está saudável. Deus lhe deu novamente a oportunidade de fazer aquilo que sempre amou.

Desfrute do futebol. Não carregue sobre os ombros o peso das decisões, das críticas, das expectativas ou das interrupções que a vida apresenta. Há coisas que pertencem aos homens, mas há decisões que pertencem somente a Deus.

O futuro pertence a Deus. Uma decisão tomada hoje não define toda a sua história. Um sonho que ainda não aconteceu não significa que ele morreu. O fim da história nunca é determinado por um momento difícil. Quem escreve o último capítulo da nossa vida é Deus.

Foi Ele quem abriu portas que ninguém podia abrir. Foi Ele quem levantou você quando muitos acreditavam que não seria possível. Foi Ele quem sustentou nossa família nos dias de alegria e também nos dias de dor.

Por isso, não tenha medo do amanhã. Viva o hoje. Treine. Sorria. Jogue futebol. Abrace seus filhos. Ame sua família. Continue sendo o homem que Deus chamou para ser. O resto… entregue nas mãos do Senhor.

Quando olho para trás, vejo muito mais do que taças, gols, contratos ou reconhecimento. Vejo milagres. Vejo livramentos. Vejo promessas sendo cumpridas. Vejo um Deus fiel que nunca nos abandonou.

E, quando olho para frente, continuo tendo a mesma certeza. O melhor não depende da idade, nem das circunstâncias.

O melhor depende de Deus. Talvez ainda existam capítulos que nem você imagina viver. Talvez Deus esteja preparando algo maior do que tudo aquilo que você sonhou. Como pai, continuo acreditando. Continuo orando. Continuo confiando naquele que sempre procurou ouvir a voz do Senhor.

Até lá, seja feliz. Jogue futebol com leveza. Encante as pessoas mais uma vez. Faça aquilo que Deus colocou em suas mãos desde criança.

E nunca se esqueça de que, antes de ser admirado pelo mundo, você sempre foi amado por Deus. Filho, eu faria tudo de novo. Cada viagem, cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada preocupação, cada oração."

O texto Após chororô de Neymar na Copa, pai do jogador faz carta aberta: Continue a jogar futebol foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.