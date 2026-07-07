Trump é alvo de piadas após queda dos EUA na Copa do Mundo

Trump foi alvo de piadas após eliminação dos EUA - (crédito: Foto: Molly Riley / Casa Branca)

O presidente norte-americano Donald Trump acabou virando o principal alvo de piadas e memes nas redes sociais logo após a eliminação dos Estados Unidos na Copa do Mundo, nesta segunda-feira (6/7). Os internautas não perdoaram a queda dos donos da casa diante da Bélgica e inundaram a web com provocações direcionadas ao mandatário.

A reação na internet aconteceu após Donald Trump agir para ter Balogun na partida. Anteriormente, ele ligou para Gianni Infantino, presidente da entidade, e logo depois a expulsão do atacante dos Estados Unidos foi suspensa.

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Em partida em Seattle pelas oitavas de final da Copa do Mundo, os Estados Unidos foram goleados pela Bélgica por 4 x 1. Com a eliminação, os EUA não seguem na competição. A seleção belga enfrenta a Espanha nas quartas de final do certame.

Veja os comentários

o goleiro dos estragos unidos foi fazer graça e tomoukkkkkk anula esse trump pic.twitter.com/B8E9nzCJ3G luscas (@luscas) July 7, 2026





USA calling Trump to save them in the 2nd half against Belgium pic.twitter.com/cnx7PsFgMf Hater Report (@HaterReport) July 7, 2026





Trump já preparando aquela ligação para mandar o presidente da FIFA dar a vitória para os EUA Biazita Gomes (@BiazitaGomes) July 7, 2026





BÉLIGA HUMILLA A ESTADOS UNIDOS Y se pone 3-1 arriba con todo y que los tramposos de EU juegan con el apoyo de Trump, al arbrito e Infantino… pic.twitter.com/VURUhS8k6v La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 7, 2026



