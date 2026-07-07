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Trump é alvo de piadas após queda dos EUA na Copa do Mundo

A seleção norte-americana foi derrotada pela Bélgica por 4 a 1 nesta segunda-feira (6/7) e deu adeus à competição

Trump foi alvo de piadas após eliminação dos EUA - (crédito: Foto: Molly Riley / Casa Branca)
Trump foi alvo de piadas após eliminação dos EUA - (crédito: Foto: Molly Riley / Casa Branca)

O presidente norte-americano Donald Trump acabou virando o principal alvo de piadas e memes nas redes sociais logo após a eliminação dos Estados Unidos na Copa do Mundo, nesta segunda-feira (6/7). Os internautas não perdoaram a queda dos donos da casa diante da Bélgica e inundaram a web com provocações direcionadas ao mandatário.

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A reação na internet aconteceu após Donald Trump agir para ter Balogun na partida. Anteriormente, ele ligou para Gianni Infantino, presidente da entidade, e logo depois a expulsão do atacante dos Estados Unidos foi suspensa.

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Em partida em Seattle pelas oitavas de final da Copa do Mundo, os Estados Unidos foram goleados pela Bélgica por 4 x 1. Com a eliminação, os EUA não seguem na competição. A seleção belga enfrenta a Espanha nas quartas de final do certame.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 07/07/2026 09:47
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