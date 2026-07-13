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Manchester United anuncia a contratação de Andrey Santos, ex-Chelsea

Revelado pelo Vasco, brasileiro assina por cinco temporadas, com opção de renovação automática por mais um ano ao fim do vínculo

Andrey Santos troca de clube, mas permanece no futebol inglês - (crédito: Foto: Divulgação/Manchester United)
Andrey Santos troca de clube, mas permanece no futebol inglês - (crédito: Foto: Divulgação/Manchester United)

O Manchester United anunciou, na manhã desta segunda-feira (13/7), a contratação do volante Andrey Santos. Assim, o brasileiro deixou o Chelsea e assinou contrato por cinco temporadas, com opção de renovação automática por mais um ano ao fim do vínculo.

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Dessa forma, a negociação custou 56 milhões de euros (cerca de R$ 329 milhões), além de até 2,4 milhões de euros (aproximadamente R$ 12 milhões) em bônus por metas. Aos 22 anos, o volante chega para ocupar a vaga de Casemiro, que deixou o clube inglês.

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Revelado pelo Vasco, Andrey Santos foi contratado pelo Chelsea em 2023. Depois, atuou por empréstimo no Nottingham Forest e no Strasbourg antes de retornar ao time londrino, onde conquistou espaço e participou com frequência da última temporada.

Pré-selecionado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Andrey ficou perto de integrar a lista final da Seleção Brasileira. O volante participou dos amistosos disputados em março, mas acabou fora da convocação para o Mundial.

Até o momento, o jogador soma seis partidas pela Seleção Brasileira principal. Agora, o volante inicia um novo desafio no Manchester United, onde tentará se firmar como um dos principais nomes do meio-campo da equipe.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 13/07/2026 11:28
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