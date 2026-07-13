Manchester United anuncia a contratação de Andrey Santos, ex-Chelsea

O Manchester United anunciou, na manhã desta segunda-feira (13/7), a contratação do volante Andrey Santos. Assim, o brasileiro deixou o Chelsea e assinou contrato por cinco temporadas, com opção de renovação automática por mais um ano ao fim do vínculo.

Dessa forma, a negociação custou 56 milhões de euros (cerca de R$ 329 milhões), além de até 2,4 milhões de euros (aproximadamente R$ 12 milhões) em bônus por metas. Aos 22 anos, o volante chega para ocupar a vaga de Casemiro, que deixou o clube inglês.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Our first summer signing = @Snapdragon approved! #ShotOnSnapdragon pic.twitter.com/lagWzOtEQY Manchester United (@ManUtd) July 13, 2026





Revelado pelo Vasco, Andrey Santos foi contratado pelo Chelsea em 2023. Depois, atuou por empréstimo no Nottingham Forest e no Strasbourg antes de retornar ao time londrino, onde conquistou espaço e participou com frequência da última temporada.

Pré-selecionado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Andrey ficou perto de integrar a lista final da Seleção Brasileira. O volante participou dos amistosos disputados em março, mas acabou fora da convocação para o Mundial.

Até o momento, o jogador soma seis partidas pela Seleção Brasileira principal. Agora, o volante inicia um novo desafio no Manchester United, onde tentará se firmar como um dos principais nomes do meio-campo da equipe.