Após detonar Neymar, Tuca Andrada perde a paciência com Messi





Tuca Andrada usou o seu perfil no X para massacrar o jogador da seleção Argentina, Lionel Messi. Otário, escroto, racista, fdp [filho da puta] etc, escreveu sem detalhar o motivo. Nos comentários, os internautas não gostaram do ataque do ex-global.

"Nossa, que ridícula essa postagem! Admiro muito seu trabalho, sua posição política, mas achei totalmente desnecessária essa ofensa. Messi, além de ser o melhor jogador dos últimos anos, é humilde, pé no chão, de onde tiraram essa ideia de que o cara é racista? Patético essa inveja", disparou um perfil. "É realmente, tu precisas do Messi para ganhar notoriedade, nem nas novelas tu aparece mais, tu virou um Zé-ninguém, um nada, um adorno. Luana Piovani tem secretário no Brasil", detonou outro.

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Recentemente, Tuca reagiu no X com a possibilidade de Neymar ainda ter condições de participar da Copa do Mundo de 2030. E quando você acha que o pesadelo acabou, o menino ameaça jogar mais uma Copa. Um inferno à vida do brasileiro, disse.

Otário, escroto, racista, fdp, etc pic.twitter.com/GfKqAyoZHV — Tuca Andrada (@TucaAndrada3) July 11, 2026

O texto Após detonar Neymar, Tuca Andrada surta com Messi: Otário foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.