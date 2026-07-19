Último treino da Espanha antes da final é cancelado por chuvas em Nova York

Profissionais de imprensa deixam o gramado após o adiamento de um treino da Espanha devido às condições climáticas em Nova Jersey, em 18 de julho de 2026 - (crédito: MAURO PIMENTEL / AFP)

A Espanha cancelou o seu último treinamento antes da final da Copa do Mundo, que aconteceria na manhã deste sábado (18/7). A seleção decidiu não realizar a atividade por conta das tempestades que atingem à região de Nova York, que ativaram o protocolo anti-raios.

Inicialmente, o treinamento estava marcado para às 12h30, horário de Brasília. Entretanto, a atividade acabou sendo atrasada por conta da forte chuva, com raios. Com isso, o protocolo de segurança dos Estados Unidos entrou em ação e ninguém, nem mesmo a imprensa, pôde ir para a área externa. A Fifa informou que o treino só seria liberado após às 13h15. Sabendo disso, a Espanha decidiu cancelar a atividade.

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Em uma nota, a Federação Espanhola de Futebol declarou que decidiu suspender a atividade por conta do protocolo de segunraça. Contudo, os jogadores irão realizar uma sessão de aquecimento em uma área interna.

"O treino da seleção espanhola no campo do Melanie Lane Training Ground, em Nova Jersey, foi suspenso de acordo com o protocolo de segurança contra tempestades dos EUA. Os jogadores estão, neste momento, participando de uma sessão de aquecimento em recinto fechado", relatou.

Por outro lado, a Argentina também teve seu treino atrasado e não havia decidido se iria realizar a atividade.