Capital renova com Luizinho Vieira para 2027

O técnico Luizinho Vieira advertiu os jogadores sobre a necessidade de pontuar fora de casa para acessar a zona de classificação - (crédito: Wesley Costa/CapitalSaf)

Ainda faltam cinco meses para terminar o ano, mas o Capital já iniciou o planejamento para 2027. O time confirmou a permanência do treinador Luizinho Vieira na equipe. Com ele, segue também o auxiliar técnico Alexandre Luz.

Sob o comando da dupla, o Tricolor fez 20 jogos, com 10 vitórias, seis empates e quatro derrotas. O desempenho levou o time à fase de mata-mata da Série D do Brasileirão e, mesmo com a eliminação nos pênaltis para o Nacional (AM), na semana passada, a equipe assegurou a permanência na competição no ano que vem.

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“Faço um balanço muito positivo da temporada. Chegamos para desenvolver algumas ideias e ficamos muito próximos do acesso à Série C”, ponderou Luizinho Vieira. “Para 2027, o planejamento é construir um grupo dentro de uma ideia de jogo com a capacidade de levar o Capital ao título do Candangão e ao acesso no Campeonato Brasileiro”, completou o treinador.

De acordo com o presidente da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Capital, Godofredo Gonçalves, o trabalho para o próximo ano já começou. “Vamos focar na manutenção da estrutura, seguindo o que fizemos nesta temporada. Dessa forma, vamos buscar renovar com os atletas”, destacou o gestor, reforçando a fala do treinador Luizinho Vieira: “Nosso principal objetivo é o acesso à Série C, pois, apesar da eliminação neste ano, estamos saindo com a terceira melhor campanha; e, claro, o título do Candangão”, finalizou.

Ao longo das competições disputadas pelo Capital na temporada, vale destacar a atuação do goleiro Luan Santos. O arqueiro disputou 28 partidas, sendo nove sem sofrer gols, e o expressivo número de sete pênaltis defendidos, sendo eleito o Craque da Copa do Brasil na segunda fase do torneio. Neste segundo semestre, Luan segue para o Goianésia, onde disputa a divisão de acesso do Campeonato Goiano. É a sexta passagem do atleta pelo Azulão.

Outro nome importante na campanha foi o do meia Matheuzinho. Apesar de atuar na armação, o jogador anotou sete gols e fechou o ano como artilheiro do Tricolor do DF.

Por fim, é importante citar o volante Lima. Cria do Coruja, formado nas categorias de base da equipe, o jogador de 22 anos marcou dois gols e foi eleito como Revelação do Candangão.