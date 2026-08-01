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STJD denuncia Fernando Diniz, que pode ser suspenso por até três jogos

Treinador do Corinthians responde por tapa no volante Jadson, do Athletico, no jogo da última quinta-feira, na Neo Química Arena

A denúncia se dá em razão de um tapa no volante Jadson durante uma confusão à beira do campo. De acordo com a súmula, o lance ocorreu quando Jadson se aproximou de Diniz e encostou nele - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)
A denúncia se dá em razão de um tapa no volante Jadson durante uma confusão à beira do campo. De acordo com a súmula, o lance ocorreu quando Jadson se aproximou de Diniz e encostou nele - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

O técnico Fernando Diniz, atualmente no comando do Corinthians, foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após um episódio polêmico no duelo contra o Athletico-PR, na última quinta-feira (30/7), na Neo Química Arena. O treinador corre o risco de ser suspenso por até três partidas.

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A denúncia se dá em razão de um tapa no volante Jadson durante uma confusão à beira do campo. De acordo com a súmula, o lance ocorreu quando Jadson se aproximou de Diniz e encostou nele. O técnico reagiu afastando o braço do jogador com um tapa, o que levou o quarto árbitro a intervir imediatamente para separar os dois.

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Desse modo, o caso foi devidamente encaminhado ao tribunal, e o julgamento do treinador alvinegro ocorrerá na próxima terça-feira (4/8).

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Diniz responderá com base no Artigo 250 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que decorre sobre "praticar ato desleal ou hostil durante a partida (…)". A punição, tanto para jogadores quanto técnicos que incorram neste artigo, é de um a três partidas de suspensão.

O episódio adiciona tensão ao ambiente do Corinthians, que já vive uma temporada marcada por cobranças e resultados irregulares. A decisão do STJD, portanto, poderá impactar diretamente a sequência da equipe no Campeonato Brasileiro.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 01/08/2026 18:44
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