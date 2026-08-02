Internacional brilha no segundo tempo e vence o Corinthians

Com gols de Matheus Bahia e Alan Patrick, de pênalti, o Internacional venceu o Corinthians por 2 a 0. Assim, com este triunfo no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Colorado entra com boa vantagem para o duelo de volta, na quinta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo. Caso perca por até um gol de diferença, o Colorado se garante nas quartas de final. Ao Timão, resta vencer por dois gols para levar a decisão aos pênaltis ou por três gols para inverter a vantagem dos gaúchos e, assim, avançar de fase.
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A vitória fez justiça ao melhor time do clássico, que teve um primeiro tempo fraco, mas uma etapa final bem superior, quando saíram os gols do Colorado.
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Como foi a vitória do Internacional
O primeiro tempo foi decepcionante. Muito truncado, com reclamações e poucos momentos de real perigo. O Corinthians levou perigo em duas oportunidades: em chutes de Breno Bidon, defendido por Matheus Cunha, e de Garro, que saiu para fora. O Internacional teve a melhor chance, com Carbonero aproveitando falha de Fagner e Paulinho, mas chutando para grande defesa de Hugo Souza.
Mas ficou nisso. Contudo, o Colorado reclamou muito de um lance em que Matheuzinho, lateral do Corinthians, ao reclamar de uma mão na bola de Barboza, acabou dando um tapa na bola sem querer. Mas o confuso árbitro Alex Gomes Stefano nada marcou.
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O segundo tempo começou com o Corinthians mantendo maior posse de bola, como na etapa inicial, mas falhando defensivamente. Um passe errado do goleiro Hugo Souza quase resultou em um gol do Internacional.
Aos 15 minutos, nova falha de marcação resultou em um escanteio cobrado por Alan Patrick. A zaga rebateu e a bola sobrou para Matheus Bahia. O lateral-esquerdo, já dentro da área, chutou firme. A bola quicou no gramado e enganou Hugo Souza: 1 a 0.
O Colorado aproveitou o bom momento e ampliou aos 21 minutos. Bruno Gomes sofreu pênalti de Gustavo Henrique. Alan Patrick cobrou com categoria e fez 2 a 0, garantindo uma importante vantagem para o Internacional.
INTERNACIONAL 2X0 CORINTHIANS
Copa do Brasil – Oitavas 0 Jogo de ida
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Data: 2/8/2026
Público: 30.864
Gols: Matheus Bahia, 15’/2ºT (1-0); Alan Patrick, de pênalti, 21’/2ºT (2-0)
INTERNACIONAL: Matheus Cunha, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique (Paulinho, 33’/2ºT), Villagra e Alan Patrick (Calebe, 38’/2ºT); Vitinho (Juninho, 38’/2ºT), Bernabei e Carbonero (Alerrandro, 33’/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano.
CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique (Allan, 27’/2ºT) e Bidu; Raniele, André (Lingard, 12’/2ºT), Breno Bidon (Matheus Pereira, 27’/2ºT), Kaio César e Rodrigo Garro (Carrillo, 38’/2ºT); Gui Negão (Pedro Raul, 27’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões amarelos: Mercado, Alerrandro (INT) Kaio Cesar, Raniele, Garro, Pedro Raul, Carillo (COR)