Cruzeiro não sai do zero com a Chapecoense no jogo de ida

O placar de Chapecoense e Cruzeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, permaneceu inalterado durante os 90 minutos e os acréscimos, neste domingo (2), na Arena Condá, em Chapecó. Os times vão, portanto, com um 0 a 0 na bagagem para o duelo de volta, no Mineirão, em Belo Horizonte, às 19h (horário de Brasília).
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Em Minas Gerais, quem vencer está nas quartas de final. Se as equipes empatarem, a classificação será definida nos pênaltis.
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Muita movimentação e placar zerado
Os "atrasados" decidiram matar a última cerveja antes de ingressar na Arena Condá e perderam alguns minutos importantes de um primeiro tempo movimentado. Fernando, pelo lado da Chapecoense, e Arroyo, no Cruzeiro, provocaram os primeiros "ul" nas tribunas do local. Kenji ainda chegou a marcar para os visitantes, mas o VAR entrou em ação e acusou o impedimento do atacante celeste. Os mineiros tentaram, em vão, a bola aérea. A Chape, um pouco mais reativa, respondeu com Bolasie, Fernando novamente e Pacheco.
Cruzeiro para em Anderson
Consciente de seus limites, a Chapecoense se fechou atrás e ofereceu campo ao Cruzeiro. Giovanni Augusto até teve um disparo no início do segundo tempo do espetáculo, mas o time local parou por aí. Coube, então, à Raposa, o controle do embate. As mexidas deixaram o time visitante com mais ímpeto. No entanto, faltou caprichar um pouquinho mais no último terço. No fim, Arroyo teve a chance de tirar o zero do placar, mas parou no goleiro Anderson.
CHAPECOENSE x CRUZEIRO
Copa do Brasil Jogo de ida da Copa do Brasil
Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
Data e horário: 02/08/2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Gols:
CHAPECOENSE: Anderson; Tubarão, Thyere, Doma e Pacheco; Fernando (David, 15’/2ºT), Camilo, David, Max (Matias, 30’/2ºT); Ênio, Giovanni Augusto (Enio, 28’/2ºT) e Marcinho (Rubens, 39’/2ºT); Bolasie (Pessoa, Intervalo). Técnico: Rafael Lacerda.
CRUZEIRO: Otávio; Fagner (William, 38’/2ºT), Fabrício Bruno, Jesus e Villalba (30’/2ºT); Romero, Gerson (Morais, 29’/2ºT) e Pereira (Rodrigues, 22’/2ºT); Kenji (Matheus Henrique, 29’/2ºT), Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Sandro Quadros Thomé (RR)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Cartão Amarelo:
Cartão Vermelho: