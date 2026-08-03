Juiz denuncia racismo em jogo do Paulista Sub-15 e deixa estádio

Um relato do juiz de futebol Marcos Roberto repercutiu nas redes sociais. Em um texto, Marcos conta que foi vítima de ataques racistas em um jogo válido pelo Campeonato Paulista da categoria sub-15. O crime aconteceu no último sábado (1º/8), durante uma partida entre o Votoraty e o Referência.

De acordo com o juiz, o ataque veio do pai de um dos atletas do Votoraty. “Sofri um ato de racismo por parte de um pai de atleta do Votoraty. Fui chamado de macaco, palavras que foram ouvidas claramente pela equipe de apoio e pela segurança do evento”, conta.

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O jogo aconteceu no Estádio Municipal Domênico Paolo Mettidieri, em Votorantim, interior paulista. Após o primeiro tempo, Marcos foi até o vestiário da arbitragem e foi informado, pela delegada da partida, que a torcida teria realizado ofensas de cunho racial.

A equipe responsável pela segurança logo foi acionada, o crime de racismo foi confirmado por testemunhas e o autor foi identificado. Antes de iniciar o segundo tempo, Marcos deixou o estádio e foi até a Delegacia de Polícia registrar um boletim de ocorrência.

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“Ouvir que isso aconteceu com outra pessoa já é extremamente triste e doloroso. Mas sentir na pele é devastador. A sensação de impotência é tão grande que te faz chorar. Hoje, ainda dentro do vestiário, cheguei a agradecer a Deus por não ter um filho, só para saber que ele não passaria por uma situação tão horrível quanto essa.”, desabafou o juiz, em publicação feita pelas redes sociais.

Marcos Roberto ainda relembrou os ataques feitos a torcida e a seleção argentina durante a Copa do Mundo de 2026 e alertou para os casos de racismo que ainda acontecem no Brasil. “Na época da Copa do Mundo, ouvi muitas pessoas dizendo que não torceriam para a Argentina porque lá eles são racistas. Olhem para o nosso próprio quintal. O problema que apontamos lá fora também é o nosso”, finalizou.

Um relato do juiz de futebol Marcos Roberto repercutiu nas redes sociais. Em um texto, Marcos conta que foi vítima de ataques racistas em um jogo válido pelo Campeonato Paulista da categoria sub-15. O crime aconteceu no último sábado (1º/8), durante uma partida entre o Votoraty e o Referência. De acordo com o juiz, o ataque veio do pai de um dos atletas do Votoraty. “Sofri um ato de racismo por parte de um pai de atleta do Votoraty. Fui chamado de macaco, palavras que foram ouvidas claramente pela equipe de apoio e pela segurança do evento”, conta.O jogo aconteceu no Estádio Municipal Domênico Paolo Mettidieri, em Votorantim, interior paulista. Após o primeiro tempo, Marcos foi até o vestiário da arbitragem e foi informado, pela delegada da partida, que a torcida teria realizado ofensas de cunho racial.A equipe responsável pela segurança logo foi acionada, o crime de racismo foi confirmado por testemunhas e o autor foi identificado. Antes de iniciar o segundo tempo, Marcos deixou o estádio e foi até a Delegacia de Polícia registrar um boletim de ocorrência.“?Ouvir que isso aconteceu com outra pessoa já é extremamente triste e doloroso. Mas sentir na pele é devastador. A sensação de impotência é tão grande que te faz chorar. Hoje, ainda dentro do vestiário, cheguei a agradecer a Deus por não ter um filho, só para saber que ele não passaria por uma situação tão horrível quanto essa.”, desabafou o juiz, em publicação feita pelas redes sociais. Marcos Roberto ainda relembrou os ataques feitos a torcida e a seleção argentina durante a Copa do Mundo de 2026 e alertou para os casos de racismo que ainda acontecem no Brasil. “?Na época da Copa do Mundo, ouvi muitas pessoas dizendo que não torceriam para a Argentina porque lá eles são racistas. Olhem para o nosso próprio quintal. O problema que apontamos lá fora também é o nosso”, finalizou.

