Uefa estuda torneio mundial de seleções sem a Fifa, diz jornal

A disputa política entre as principais entidades do futebol mundial pode ganhar um novo capítulo. De acordo com informações publicadas pelo jornal The Times nesta segunda-feira (3), Uefa, Concacaf e Confederação Asiática de Futebol (AFC) discutem a possibilidade de criar competições internacionais de seleções independentes da Fifa. A medida seria uma resposta ao desgaste na relação com Gianni Infantino e às recentes polêmicas envolvendo a entidade.

Entre as alternativas analisadas está a retomada do projeto Global Nations League, idealizado pela Uefa em 2017, mas que nunca saiu do papel. A proposta prevê um torneio internacional organizado pelas confederações, sem participação da Fifa na gestão da competição.

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Pelo modelo estudado, cada confederação realizaria sua própria fase classificatória. As seleções com melhor desempenho em torneios organizados por Uefa, Conmebol, Concacaf, AFC, CAF e OFC avançariam para uma etapa global.

Em vez de uma única Copa do Mundo reunindo todas as seleções classificadas, o formato dividiria os participantes em sete torneios, cada um com oito equipes. Cada disputa teria quartas de final, semifinais e decisão, criando competições paralelas baseadas no ranking internacional.

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Até o momento, nenhuma decisão oficial foi tomada, e o projeto segue apenas em fase de discussão. Ainda assim, o simples fato de a proposta estar sendo debatida evidencia o aumento da tensão entre as confederações e a Fifa, alimentando um cenário que até pouco tempo parecia improvável: a realização de um torneio mundial de seleções sem a participação da entidade que comanda o futebol internacional.







