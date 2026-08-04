Presidente do São Paulo acumula quase R$ 30 milhões em dívidas

O presidente do São Paulo, Harry Massis Junior, e suas empresas acumulam R$ 28,4 milhões de dívidas em impostos e multas. O valor é a soma de débitos com a Prefeitura de São Paulo e a União. A informação é do SBT News baseado em certidões e extratos oficiais da Procuradoria-Geral do Município e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Além da função no clube, o empresário Harry Massis é sócio de sete empresas, das quais seis possuem pendências fiscais. A única exceção, aliás, é um restaurante. Entre débitos municipais, federais e IPTU de seus imóveis, a dívida total acumulada gira em torno de R$ 28,3 milhões.

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Principal devedora do grupo, a empresa Massis Garagens acumula cerca de R$ 10,2 milhões em pendências, parte já sob execução fiscal. Com três empresas inaptas na Receita Federal e dívidas federais redirecionadas ao seu CPF, o presidente do São Paulo, Harry Massis, soma R$ 4,3 milhões inscritos na dívida ativa da União.

Com relação ao lado financeiro, o São Paulo corre nesta semana para sair do transfer ban. O clube precisa fazer o pagamento da dívida de um milhão e cinquenta mil de euros (R$ 6,08 milhões na cotação atual) com a Lazio, da Itália, referente a uma parcela da compra do volante Marcos Antônio.