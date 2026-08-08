Minas recebe o Vila Nova pela última rodada do Brasileirão Feminino A2

Classificadas antecipadamente ao mata-mata da Série A2 do Brasileirão Feminino, o Minas Brasília encara o último compromisso desta etapa. Neste sábado (8/8), as brasilienses recebem o Vila Nova, pela 15ª rodada da disputa nacional, às 15h.

Das 14 partidas disputadas pelo Minas Brasília em 2026, oito foram como mandante. O aproveitamento é quase perfeito: sete vitórias e um empate, inclusive sobre o Vila Nova, por 1 x 0, pela segunda fase da Copa do Brasil.

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“A gente sabe que a próxima fase da competição zera praticamente tudo. É outro campeonato, é o que eu tenho dito para as meninas”, compartilhou a técnica Kethleen. A dona da prancheta enxerga o time maduro para o acesso. “Chego com o sentimento de que tem uma equipe mais forte, um elenco muito qualificado. A gente fez um campeonato muito bom, muito sólido. E esse jogo contra o Vila pode nos trazer mais confiança”, completou.

“Na próxima semana, é o primeiro jogo pelo acesso (quartas de final). Pretendemos fazer um bom jogo, um jogo em que a gente entende que está jogando na nossa casa, que é jogar bem, ganhar confiança e ir para o jogo do acesso com muita maturidade. Muito preparada para a gente conquistar nossos objetivos que eu acesso”, projetou.

Programe-se

Campeonato Brasileiro Série A2

Minas Brasília x Vila Nova

Data e horário: 8/8 (sábado), às 15h

Local: Estádio Bezerrão, no Gama

Transmissão: Canal da FFDF TV no Youtube

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini