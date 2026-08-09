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Jadson, ex-Corinthians, é solto após acusação de violência doméstica

Ex-jogador passou a noite de sábado (8) na prisão por suspeita de agressão à esposa, mas foi liberado para responder em liberdade

Jadson passou a noite de sábado (8) na prisão em Cambé, no norte do Paraná - (crédito: Foto: Reprodução)
Jadson passou a noite de sábado (8) na prisão em Cambé, no norte do Paraná - (crédito: Foto: Reprodução)

Jadson, ex-jogador de Corinthians e Athletico, foi solto neste domingo (9) após passar a noite preso em Cambé, no norte do Paraná. Sua detenção ocorreu no último sábado sob acusação de violência doméstica. De acordo com o boletim de ocorrência, sua companheira relatou à Polícia Militar que, durante uma discussão, o ex-atleta a agarrou pelo pescoço.

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A decisão pela soltura ocorreu por parte da juíza Karin Feuerharmel Giuseppin, da Comarca de Londrina. Ela homologou a prisão em flagrante, mas concedeu liberdade provisória sem necessidade de fiança, impondo medidas restritivas.

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Entre elas, estão a obrigação de comparecer bimestralmente em juízo, comunicar qualquer mudança de endereço, não se ausentar da cidade por mais de 15 dias sem autorização e evitar frequentar bares enquanto o processo estiver em andamento.

Segundo a polícia, a vítima apresentava marcas visíveis no pescoço, que tiveram a devida confirmação pela equipe que atendeu a ocorrência. O indiciamento formal de Jadson ocorreu por lesão corporal e injúria contra mulher, sendo o seu pronto encaminhamento para a cadeia pública de Cambé.

 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 09/08/2026 18:43
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