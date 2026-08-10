Defesa evolui e Vasco chega a seis jogos sem perder com Pedro Emanuel

A chegada de Pedro Emanuel começa a ganhar contornos cada vez mais positivos no Vasco. Invicto nos últimos seis jogos (duas vitórias e quatro empates), o treinador português conseguiu não apenas diminuir a pressão por resultados, mas também estabelecer uma identidade mais segura para o time. A principal mudança aparece no sistema defensivo, que passou a apresentar maior organização, equilíbrio e capacidade para controlar os espaços.

Desde os primeiros jogos, o treinador deixou claro que a defesa seria uma das prioridades do início de trabalho. O comandante passou a cobrar um time mais compacto, com melhor posicionamento e atenção redobrada nas transições. A evolução já aparece dentro de campo. Afinal, o Cruz-Maltino não sofreu gols em três dos últimos quatro jogos e teve uma postura mais segura diante dos adversários.

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A mudança ganha ainda mais peso pelo calendário do clube. Mesmo com pouco tempo para trabalhar, Pedro Emanuel conseguiu preparar o Vasco para jogos decisivos e conduziu a equipe a duas classificações importantes. Na Sul-Americana, o time da Colina venceu o Independiente Medellín por 1 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final, justamente em uma partida na qual a defesa voltou a não ser vazada.

Na Copa do Brasil, o Vasco avançou após uma atuação de autoridade diante do Fluminense. A vitória por 3 a 1 reforçou a sensação de que o time ganhou confiança e passou a competir com mais segurança sob o comando do português. Por outro lado, o time, que empatou por 0 a 0 com o Bahia, segue no Z4 do Brasileirão e não venceu nas últimas seis partidas da competição.

União do grupo e foco na recuperação no Brasileirão

O momento atual representa uma mudança significativa em relação ao cenário encontrado por Pedro Emanuel. Quando o treinador chegou, o Vasco atravessava uma fase de instabilidade e precisava estancar a crise. Agora, sete partidas depois, o trabalho, mesmo sendo cedo para uma avaliação concreta, começa a apresentar sinais claros de evolução. O comandante prefere não cobrar reforços, mas sim exaltar o elenco e o trabalho.

"Esse grupo mostra muito caráter, ambição e vontade de reverter as coisas no campeonato. Esse jogo mostra uma vontade muito grande desses jogadores. Criamos para levar os três pontos. Sem demérito, em um jogo que nem sempre foi bem jogado, mas muito disputado. Mostramos caráter e acho que o clube e o time merecem esse reconhecimento. Esse é o caminho que temos para trilhar", disse.

Mesmo com a atual invencibilidade, o treinador sabe que um dos principais desafios é fazer o time deixar a zona de rebaixamento para trás. A defesa, que antes sofria com falhas e desatenções, passou a transmitir mais segurança, algo que pode ser um passo para a reação no Brasileirão. A consistência pode dar liberdade para o setor ofensivo trabalhar com menos pressão e organizado.

"Não estamos num momento fácil neste campeonato, temos que demonstrar mais pela grandeza que temos. Com esta qualidade no trabalho com e sem bola, os resultados vão aparecer naturalmente. Quero ressaltar o fato desse compromisso em campo", concluiu.