PSG x Aston Villa pode ser prévia de briga por posição na Seleção

Formados no São Paulo e no Flamengo, Beraldo e João Gomes são talentos de PSG e Aston Villa - (crédito: PSG e Aston Villa)

Carlo Ancelotti tem a possibilidade de reinventar o meio-campo da Seleção Brasileira na retomada do projeto do hexa em 2030. O setor terá de encontrar sucessores para os veteranos Fabinho e Casemiro, e dois candidatos podem mostrar serviço, nesta quarta-feira (12/8), às 16h, na decisão da Supercopa da Uefa, na Áustria. João Gomes é o volante intocável no Aston Villa, campeão da Liga Europa. Beraldo é zagueiro de origem, mas foi reinventado por Luis Enrique ao atuar mais avançado, na segunda linha do meio-campo.

João Gomes chega à decisão valorizado. Foi negociado pelo Flamengo ao Wolverhampton por quase 13 milhões de euros e, em julho, vendido ao Aston Villa por 40 milhões na moeda do Velho Continente. Fruto da reputação de jogador combativo, eficiente na recuperação da bola e de bom passe. O cão de guarda tem apenas dois cartões vermelhos na carreira.

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Na última Premier League, foi o líder em desarmes por jogo, com 1,94, e terminou entre os três primeiros em duelos ganhos, com 227, e em divididas, com 3,11 por partida. São atributos que podem interessar a Ancelotti na reconstrução do meio de campo.

Beraldo percorreu uma rota diferente. Zagueiro de origem, o brasileiro convenceu Luis Enrique de que poderia ser útil também mais adiante, na segunda linha do meio-campo. A versatilidade, a qualidade na saída de bola e a inteligência tática pesaram na adaptação. O técnico espanhol gostou do que viu nos treinamentos e em partidas improvisadas e passou a enxergar no defensor uma alternativa para atuar entre a defesa e o ataque, cumprindo as duas fases do jogo.

Beraldo tem uma vantagem no currículo: já foi chamado por Ancelotti, mas acabou saindo do radar do treinador. João Gomes ainda não recebeu uma oportunidade com o italiano, embora carregue no currículo a experiência de ter disputado a Copa América de 2024 sob o comando de Dorival Júnior. A Seleção iniciará o ciclo para 2030 com três amistosos. Em 25 e 29 de setembro, visita a Austrália. Em 3 de outubro, encara a Índia em Calcutá.

Ficha técnica

Paris Saint-Germain x Aston Villa

Supercopa da Uefa (jogo único)

Local: Red Bull Arena, Salzburg, Áustria

Quando: Quarta-feira (12/8), às 16h

Transmissão: SBT e TNT Sports

Árbitro: Omar Abdulkadir Artan (Somália)

Prováveis escalações

Paris Saint-Germain — Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Doué e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Aston Villa — Emiliano Martínez, Cash, Konsa, Pau Torres e Maatsen; João Gomes, Kamara, McGinn, Buendía e Garnacho; Watkins. Técnico: Unai Emery