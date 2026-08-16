Carrascal brilha, Flamengo goleia Mirassol e encosta no Palmeiras

Flamengo estreia nova terceira camisa, despacha o Mirassol e cola de vez no Palmeiras - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Em noite muito inspirada de Carrascal, o Flamengo confirmou o favoritismo e goleou o Mirassol por 5 a 1, neste domingo (16/8), pela 23ª rodada do Brasileirão, fora de casa. O colombiano abriu o placar no primeiro tempo.

Já no segundo, deu assistências para Luiz Araújo e Pedro – artilheiro da competição com 14 gols – e ainda participou de outro gol do camisa 9. Samuel Lino, para o Fla, e João Victor, deram números finais. O meia ainda foi pivô de um lance em que o Fla pediu cartão vermelho para Denilson, da equipe paulista.

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A torcida carioca entrou em campo rodeada de expectativas. Afinal, o Palmeiras voltou a tropeçar, na véspera do confronto. Além disso, havia a expectativa pelo primeiro jogo de Lucas Paquetá como titular após a Copa do Mundo bem como a estreia do novo uniforme 3 do Flamengo.

Com o resultado, o Fla botou mais três pontos no bolso e agora tem 45, contra 48 do Alviverde. No entanto, o time carioca tem uma partida a menos: 23 a 22. Aliás, este jogo a menos do Flamengo, é justamente contra o próprio Mirassol, em duelo adiado do primeiro turno. A CBF, entretanto, ainda não divulgou a data deste duelo.

O Flamengo agora se prepara para uma série de dois jogos contra o Cruzeiro. Na quarta (19), o duelo é pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã. Na ida, 1 a 1. Já no sábado (22), no Mineirão, eles medirão forças pela 24ª rodada do torneio nacional.

O Mirassol, por sua vez, está em 16°, com 23 pontos, mas vai ser ultrapassado nesta segunda-feira (17), afinal, Inter (23) e Remo (22) se enfrentam. O time paulista visita a LDU no meio de semana, após 1 a 1 na ida das oitavas de final da Libertadores. Já no domingo (23) visita o Santos em confronto direto contra o rebaixamento.

Flamengo começa avassalador

Disposto a se aproximar de vez do líder Palmeiras, o Flamengo começou a partida de forma avassaladora. Com menos de um minuto, Varela cruzou para Carrascal, que exigiu uma grande defesa de Walter. No rebote, Plata finalizou para fora. Pouco depois, Pedro tabelou com Varela e quase marcou de letra no Maião.

Antes dos 15 minutos, cada equipe teve uma oportunidade de fora da área. Fernandinho arriscou para o Mirassol, enquanto Ayrton Lucas tentou pelo Flamengo. Aos 16 minutos, os donos da casa perderam Edson Carioca, que deixou o campo lesionado e deu lugar a Alesson.

O gol do Flamengo parecia questão de tempo. Luiz Araújo recebeu grande passe de Varela e chutou, mas Walter afastou mal, e a bola sobrou para Plata. O equatoriano encontrou Carrascal livre, cara a cara com o goleiro.

O meia não desperdiçou a oportunidade e abriu o placar para o Flamengo aos 21 minutos, em Mirassol. Já aos 35, Plata pressionou Igor Formiga, que se complicou e quase marcou gol contra. Incansável, o Rubro-Negro levou perigo no minuto seguinte, mesmo em cabeçada fraca de Pedro.

O Mirassol só levou perigo, efetivamente, aos 38. Em raro momento de desatenção, Varela perdeu a bola para Bruno Santos no campo de defesa. Assim, ele arriscou de fora da área, mas Rossi fes boa defesa. Nos acréscimos, Reinaldo cobrou escanteio, Bruno Santos cabeceou com maestria, mas Varela tirou o gol em cima da linha. Ainda na reta final da primeira etapa, Denilson, na condição de "último homem" antes do goleiro puxou Carrascal durante um contra-ataque, mas ficou apenas com cartão amarelo.

Fla atropela no segundo tempo e dá recado ao Palmeiras

Se o primeiro tempo do Flamengo foi bom, o segundo beirou a perfeição. Afinal, logo aos 7, Carrascal deixou Luiz Araújo na cara do gol: 2 a 0. Pouco depois, o colombiano brilhou novamente. Desta vez, lançou Ayrton Lucas, que encontou Pedro livre para fazer 3 a 0.

Os donos da casa até viram Eduardo cabecear na trave, mas Carrascal tratou de afastar o perigo. Agora, serviu o camisa 9, que marcou o segundo dele no jogo, já aos 20: 4 a 0. O Flamengo não teve piedade e achou o quinto gol quando Arrascaeta encontrou Samuel Lino oito minutos depois. O Mirassol descontou aos 31, quando Reinaldo cobrou escanteio, e João Victor marcou de cabeça. Na sequência, Arrasca achou Lino mais uma vez. O camisa 16 balançou as redes, mas o lance foi anulado por impedimento.

Campeonato Brasileiro 23ª rodada

Data e horário: 16/08/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Maião, em Mirassol (SP)

Público: 9.914 presentes

Gols: Carrascal, 21’1º T (0-1); Luiz Araújo, 7’2º T (0-2); Pedro, 11’2º T (0-3); Pedro, 20’2º T (0-4), Lino, 28’2º T (0-5) e João Victor, 31’2º T (1-5)

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Gustavo Cazonati (Neto Moura, 8’2º T), Wallison (Eduardo – intervalo) e Denilson (Japa, 8’2ºT) ; Fernandinho (Gustavo Mosquito, 24’2º T) e Edson Carioca (Alesson, 16’1º T) e Bruno Santos Técnico: Rafael Guanaes

FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Johnny, 23’2º T); Pulgar (Evertton Araújo, 23’2ºT) Paquetá (Arrascaeta, 27’2º T) e Carrascal; Plata (Jorginho, 16’2º T), Luiz Araújo (Lino, 16’2º T) e Pedro Técnico: Leonardo Jardim

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Gustavo Cazonatti; Neto Moura e Denilson (MIR);

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