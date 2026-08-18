Evento reúne 400 militares para dois dias de capacitação esportiva em Brasília

Auditório Coronel José Nilton Matos receberá os dois dias de evento, com direito à participação do medalhista olímpico Caio Bonfim - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Cerca de 400 militares participarão, em 21 e 22 de agosto, do workshop “O Esporte que Salva Vidas e Constrói Campeões”, em Brasília. Realizado no Auditório Coronel José Nilton Matos, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o evento reunirá atletas e profissionais de diferentes áreas para uma programação dedicada ao esporte, ao alto rendimento e à preparação de quem busca desempenho dentro e fora das competições.

Organizado pelo Centro de Capacitação Física do CBMDF (CECAF) e pelo Instituto IDESBM, o encontro terá dois dias de palestras e mesas-redondas sobre temas como saúde física e mental, acompanhamento médico, nutrição, saúde bucal, prevenção e recuperação de lesões e preparação física. A proposta é apresentar aos participantes diferentes etapas envolvidas na formação e na manutenção de um atleta de alto rendimento.

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Entre os destaques da programação está Caio Bonfim, medalhista de prata nos 20 km da marcha atlética nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Brasiliense e um dos principais nomes da modalidade no país, o atleta compartilhará experiências de uma carreira construída com disciplina, preparação e resultados no cenário internacional.

A relação entre esporte e rotina militar também estará representada pelo Tenente-Coronel Morone, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Bombeiro militar, guarda-vidas e maratonista, ele é tricampeão geral amador da Maratona do Rio e tricampeão dos 21 km nos World Police and Fire Games. A participação abordará aspectos como disciplina, treinamento, persistência e preparação.

Saúde e desempenho

A programação também terá profissionais especializados em diferentes áreas relacionadas ao esporte. O médico ortopedista e traumatologista Marcus Barros Melo, com especialização em Medicina do Exercício e do Esporte, falará sobre saúde do atleta, prevenção de lesões e desempenho. O profissional também possui experiência no acompanhamento de delegações do Corpo de Bombeiros nos World Police and Fire Games.

A preparação psicológica será tema da participação de Hugo Soares Pinho, psicólogo e professor de Psicologia do Esporte com atuação junto a atletas de alto rendimento. O especialista abordará saúde mental, preparação psicológica e os desafios emocionais associados à busca por desempenho.

A médica nutróloga Priscilla Dutra, com atuação em Medicina Esportiva e experiência no acompanhamento de atletas de alta performance, discutirá a importância da nutrição e do acompanhamento da saúde para o rendimento e a longevidade esportiva.

Outro aspecto da preparação será tratado pela cirurgiã-dentista Milla Bernat, mestre em Odontologia pela Universidade de Brasília (UnB) e especialista em Odontologia do Esporte. A profissional abordará a relação entre saúde bucal e desempenho esportivo.

Além das palestras, o workshop terá mesas-redondas voltadas à fisioterapia e à preparação física. João Paulo Vila Nova, Philippe Augusto (PH) e Shara Figueiredo discutirão prevenção de lesões, recuperação física e cuidados necessários para a rotina de treinamento e competição.

Na preparação física, Clériston Rios e Daniel Barros abordarão temas como treinamento, condicionamento, força, avaliação e monitoramento de atletas. A ideia é discutir a importância do planejamento individualizado para evolução e desempenho esportivo.

A programação parte da integração entre diferentes áreas para mostrar como o alto rendimento depende de fatores que vão além do treinamento. Saúde, preparação física e mental, nutrição, acompanhamento médico, cuidados odontológicos e recuperação compõem uma estrutura capaz de influenciar tanto os resultados quanto a longevidade da carreira esportiva.

Workshop: O Esporte que Salva Vidas e Constrói Campeões

Data: 21 e 22 de agosto de 2026

Local: Auditório Coronel José Nilton Matos – CBMDF

Realização: Centro de Capacitação Física do CBMDF (CECAF) e Instituto IDESBM

Apoio: Açaí Artesanal, Speciale Expresso, Sinconfarma-DF, Free Corner, Iron Health e Yopp Sunp