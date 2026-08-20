Ronaldinho retorna ao futebol na 3ª divisão italiana em busca do gol 300

Ao final de uma longa cerimônia, o craque subiu ao palco para cumprimentar seus novos companheiros de equipe e posar ao lado de dirigentes do clube, segurando uma camisa com seu nome e o número 10 - (crédito: Stefano Rellandini/AFP)

Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho tentará marcar seu gol de número 300 pelo Ravenna, um ambicioso clube da terceira divisão italiana que articulou o inesperado retorno do craque brasileiro, apresentado nesta quinta-feira (20).

"Estou muito feliz por estar aqui com amigos. Temos uma equipe capaz de conquistar coisas boas", disse Ronaldinho em sua apresentação oficial em uma praia na cidade de Ravena (nordeste), durante uma entrevista coletiva reservada a um grupo seleto de veículos de imprensa escolhidos pelo clube e pelo estafe do jogador.

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"Se eu vou jogar? Não sei, só o técnico sabe. É ótimo estar de volta à Itália, estou aqui para ajudar meus companheiros a vencer", continuou o ex-astro de Paris Saint-Germain, Barcelona e Milan, que havia chegado à costa do Mar Adriático em um jato particular por volta do meio-dia, segundo declarações publicadas pelo jornal La Gazzetta dello Sport.

"Como vocês podem ver, estou em boa forma. Eu me sinto bem (...). Se eu conseguir marcar o meu 300º gol, será ainda melhor", acrescentou.

Ronaldinho, campeão da Copa do Mundo de 2002 e que disputou 97 jogos (33 gols marcados) pela Seleção Brasileira, fez sua última partida oficial em setembro de 2015, pelo Fluminense.

Ao final de uma longa cerimônia, o craque subiu ao palco para cumprimentar seus novos companheiros de equipe e posar ao lado de dirigentes do clube, segurando uma camisa com seu nome e o número 10.

Ronaldinho deve participar de um treino aberto ao público na sexta-feira. Seu retorno foi anunciado em junho, em Miami, durante a Copa do Mundo de 2026, pelo empresário ítalo-americano Ignazio Cipriani, proprietário do Ravenna desde 2024.

"O objetivo dele é romântico: tentar marcar seu último gol. Seu envolvimento não é só uma jogada de marketing para falarem de nós", declarou Cipriani, antes de confirmar que Ronaldinho vai adquirir uma participação no clube e não jogará contra a Reggiana na próxima segunda-feira, na estreia da equipe na Serie C italiana.

O Ravenna terminou em terceiro lugar no Grupo B do último campeonato da terceira divisão e tem como principal objetivo retornar à Serie B, que não disputa desde 2008.



