Gui Khury é uma das atrações do Pro Tour STU em Brasília

Gui Khury tinha 10 anos quando entrou para o Guinness World Records pela primeira vez. Aos 17, o curitibano acumula 20 medalhas nos X Games, 13 de ouro, e um título mundial no currículo. É esse skatista precoce que estará em Brasília em 5 e 6 de setembro como uma das principais atrações do Pro Tour STU, no Parque da Cidade.
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Em 2019, aos 10 anos e 7 meses, Khury se tornou o atleta mais jovem a disputar os X Games e a entrar para o Guinness. Depois, acrescentou outro feito à coleção: aos 11, foi o primeiro skatista a acertar um 1080º no Vertical, com três voltas completas no ar.
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Em 2021, mais um recorde: Khury se tornou o medalhista de ouro mais jovem da história dos X Games. A lista cresceu junto com ele. Em 2024, aos 15 anos, o brasileiro foi campeão mundial de skate vertical em Roma.
Na mesma temporada, virou o primeiro skatista a realizar o Kickflip Body Varial 900º em uma competição oficial de rampa vertical. A manobra, que combina duas voltas e meia no próprio eixo antes da aterrissagem, voltou a garantir um título recentemente, na etapa de Nova Orleans dos X Games.
Ao todo, são 20 pódios — 13 ouros, cinco pratas e dois bronzes —, números que fazem dele o adolescente com mais vitórias e pódios na história dos X Games.
Agora, aos 17 anos, o skatista chega a Brasília para mais um desafio. A etapa do Pro Tour STU será disputada em uma pista com paredões de mais de 4 metros de altura e terá também outros nomes importantes do Vertical, como Luigi Cini, Thomas Augusto, Edouard Damestoy e Collin Graham.
“Tudo isso é resultado de muito trabalho, treino e dedicação, então fico muito feliz de ver as coisas acontecendo e de conseguir colher esses frutos. Ao mesmo tempo, sigo com a cabeça no lugar, treinando todos os dias e pensando no que posso melhorar. É uma fase muito especial e tento aproveitar muito tudo isso”, destaca Khury.
Em Brasília, a promessa é de mais uma disputa entre alguns dos principais nomes do vertical. "Vai ser um evento muito irado. A competição vai ser muito boa, com meus amigos e vários atletas de altíssimo nível. Estou muito feliz de poder estar em Brasília, e acho que as pessoas podem esperar um show de todos que estiverem por lá", projeta.
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