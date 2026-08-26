Cachoeira na Chapada dos Veadeiros vira palco para torneio de polo aquático

A 30ª edição do evento reforça uma proposta construída ao longo de três décadas: fazer do ambiente natural parte da própria competição - (crédito: Divulgação)

Três décadas depois de nascer como uma experiência entre estudantes e atletas da Universidade de Brasília (UnB), o Polo Chapada chega à 30ª edição transformando novamente as águas da Chapada dos Veadeiros em palco para uma competição esportiva. Entre sexta-feira (28/8) e domingo (30/8), a Fazenda São Bento, em Alto Paraíso de Goiás, recebe 14 equipes e 196 atletas de diferentes partes do Brasil, além de uma formação do Canadá, para uma disputa de polo aquático realizada em meio à natureza.

A história do campeonato começou em 1994, sob o nome de Campeonato Brasileiro de Águas Correntes. A ideia partiu de um grupo de estudantes da UnB que praticava polo aquático e frequentava a região da Chapada dos Veadeiros. A Cachoeira São Bento surgiu como cenário para aproximar duas experiências até então pouco associadas: a competição esportiva e o contato direto com a natureza. Em 2014, o torneio passou a adotar o nome Polo Chapada, consolidando a identidade construída ao longo dos anos.

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A fórmula também ajudou a transformar o campeonato em uma experiência particular dentro do calendário esportivo. As partidas seguem as regras oficiais do polo aquático, mas têm duração reduzida para permitir que toda a programação seja realizada durante o período de luz natural. Em vez de arquibancadas convencionais, o público acompanha os confrontos das pedras ao redor do poço da cachoeira, enquanto a paisagem da Chapada compõe o cenário da competição.

Nesta edição, 10 equipes estarão na chave masculina e outras quatro disputarão a categoria feminina/juvenil. O torneio reúne representantes do Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul, além da equipe canadense e de uma formação composta por atletas de diferentes regiões do país. Apesar do caráter amador, o Polo Chapada concentra jogadores de gerações e níveis de experiência distintos. Entre eles estão dois atletas integrantes da Seleção Brasileira Sub-16 e ex-jogadores de destaque na modalidade.

A programação esportiva começa às 9h de sexta-feira e segue de forma ininterrupta até as 13h de domingo. Durante o campeonato, a Fazenda São Bento permanece aberta à visitação, com as piscinas disponíveis para banho. O poço da Cachoeira São Bento, por sua vez, fica reservado aos jogos nos horários destinados às partidas.

A expectativa dos organizadores é reunir mais de mil pessoas ao longo do fim de semana entre atletas, familiares, equipes de apoio e visitantes. Além dos confrontos, o público terá acesso à estrutura do Coffee Shop São Bento, com opções de alimentação e bebidas, ampliando a experiência em torno do campeonato.

A 30ª edição reforça uma proposta construída ao longo de três décadas: fazer do ambiente natural parte da própria competição. Mais do que levar o polo aquático para fora das piscinas e ginásios, o Polo Chapada transformou a paisagem da Chapada dos Veadeiros em elemento permanente de sua identidade e mantém a aposta na união entre esporte, turismo e desenvolvimento regional.

Serviço

Competição: Polo Chapada — 30ª edição

Data: de sexta-feira (28/8) a domingo (30/8)

Horário: a partir das 9h de sexta-feira, com encerramento às 13h de domingo

Local: Fazenda São Bento, Alto Paraíso de Goiás (GO)

Entrada: Fazenda aberta à visitação durante os três dias

Atração: partidas de polo aquático no poço da Cachoeira São Bento

Estrutura: piscinas para banho e Coffee Shop São Bento