Adelson de Almeida deixa o Ceilândia após 400 partidas

Adelson de Almeida esteve entre os técnicos mais longevos do Brasil - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Adelson de Almeida não é mais treinador do Ceilândia. Depois de seis temporadas seguidas, o profissional de 56 anos deixa o clube para ser substituído por Lucas Isotton. O anúncio foi feito pelo Gato Preto nesta quarta-feira (26/8).

Treinador com mais jogos no Distrito Federal, Adelson encerra a trajetória à frente do Ceilândia após 400 partidas e mais de 160 vitórias. Sob o comando dele, o Gato Preto conquistou os títulos do Candangão de 2010, 2012 e 2024.

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“Profissional que marcou sua história no clube, por toda a dedicação, o trabalho realizado e as conquistas alcançadas à frente da equipe. O clube deseja sucesso em sua sequência profissional e reforça seu reconhecimento por sua contribuição ao Ceilândia”, diz trecho da nota do Ceilândia.

O novo treinador do Ceilândia é Lucas Isotton. O profissional de 41 anos tem passagens por Mixto-MT, Novo Hamburgo, Concórdia, Cuiabá, Botafogo-PB, Juventude, Paysandu e Santa Cruz.

Eliminado pelo Luverdense na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Ceilândia não tem calendário oficial no segundo semestre de 2026. O clube direciona o olhar para o Candangão de 2027, além das disputas da quarta divisão e da Copa do Brasil.