Uefa sorteia jogos; Marquinhos é homenageado

O Paris Saint-Germain, atual campeão, e o Barcelona terão caminhos complicados na fase de liga da Champions League. Recordista de títulos com 15 troféus, o Real Madrid foi mais feliz no sorteio realizado ontem em Mônaco.

Pelo terceiro ano consecutivo, um sistema informatizado automatizado foi revelando o roteiro de jogos de cada equipe integrante do grupo único de 36 clubes, com os ex-jogadores David Villa e Thierry Henry no palco, participando do processo.

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De meados de setembro até o fim de janeiro, ao longo de oito rodadas, será definida uma classificação conjunta na qual os oito primeiros avançarão diretamente para as oitavas de final, enquanto as equipes posicionadas entre o nono e o vigésimo quarto lugar terão de disputar um 'play-off' em busca desse mesmo objetivo. Tudo isso tendo como meta final a decisão de 5 de junho de 2027, no estádio Metropolitano, em Madri.

Assim como na temporada passada, o PSG não terá muita margem para relaxar e precisará se esforçar desde o início se quiser caminhar rumo a uma terceira conquista consecutiva da Liga dos Campeões. A Inglaterra será o destino mais complicado — e em dose dupla. O time visitará o novo Manchester City de Enzo Maresca e o Aston Villa, atual campeão da Liga Europa. Villarreal e Como são os outros dois destinos fora de casa nesta fase de grupos.

O Parque dos Príncipes receberá, sobretudo, o Barcelona e a Roma, além de dois adversários teoricamente mais acessíveis: o Galatasaray e o Slovan Bratislava — este tendo sido, na quarta-feira, a última das 36 equipes a garantir sua vaga. "O Barcelona é um dos melhores clubes do mundo, um clube histórico. Será um grande jogo para eles, para nós e para os espectadores de todo o mundo", avaliou o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Após ser vice-campeão na temporada passada, o Arsenal busca a tão sonhada primeira conquista do torneio europeu. Logo de cara, o sorteio lhe reservou um caminho também difícil, com dois times espanhóis (Real Madrid e Betis), dois alemães (Bayern de Munique e Borussia Dortmund) e uma visita ao Napoli de Massimiliano Allegri.

O sorteio também determinou que as duas zebras da competição — o Viking, da Noruega, e o Sabah, do Azerbaijão — se enfrentem em uma das rodadas.

Entre os espanhóis, os eternos rivais Real Madrid e Barcelona tiveram destinos distintos, com um caminho mais difícil para os catalães. A equipe blaugrana terá o PSG — campeão europeu e comandado pelo ex-treinador Luis Enrique — como obstáculo e viverá dois reencontros no Camp Nou: o de Rodri com o Manchester City, e a visita do Como de Cesc Fábregas, time treinado pelo ex-jogador do Barça e revelado no centro de formação de La Masía.

Os demais adversários do campeão da LaLiga incluem Aston Villa, Sporting de Lisboa, Feyenoord, Galatasaray e aquele que parece ser o mais acessível: o estreante Sabah, do Azerbaijão.

No caso do Real Madrid, as visitas ao vice-campeão Arsenal e à Roma, além de receber a Inter de Milão no Bernabéu, representam os três jogos mais complicados em um horizonte que, fora isso, o caminho parece tranquilo (PSV, RB Leipzig, Shakhtar, Linz, AEK Atenas).

"O formato é exigente, faz com que cada partida seja praticamente uma final, porque o objetivo é ficar entre os oito primeiros", disse o diretor de Relações Institucionais do Real Madrid, Emilio Butragueño.

O resultado do sorteio foi ainda mais duro para o Atlético de Madrid de Diego Simeone, com Bayern de Munique, Liverpool e Manchester United pelo caminho.

Marquinhos

No início da cerimônia de sorteio, a Uefa entregou o primeiro prêmio "UEFA Respect: Beyond the Game Award" a Marquinhos, em reconhecimento ao trabalho em prol do espírito esportivo. "O fair play é algo muito importante no futebol e na vida cotidiana. Continuarei demonstrando respeito neste ano. É uma honra para mim receber este prêmio", disse o zagueiro brasileiro em um vídeo, logo após o troféu ter sido recebido em seu nome por Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG.

A Uefa destacou especialmente como Marquinhos abriu mão das primeiras comemorações do PSG após a vitória na decisão da Champions League — disputada no final de maio, em Budapeste - para consolar seu compatriota Gabriel Magalhães, do Arsenal, que havia acabado de perder um pênalti na disputa decisiva.

Fase de Liga

Principais jogos

Arsenal x Real Madrid

Barcelona x Manchester City

Manchester City x PSG

Internazionale x Liverpool

PSG x Barcelona

Bayern Munique x Arsenal

Manchester United x Bayern Munique

Arsenal x Borussia Dortmund

Atlético de Madrid x Manchester United