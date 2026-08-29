Série C: confira classificados, rebaixados e grupos da fase final

A primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro terminou neste sábado (29), definindo os oito clubes que seguem na luta pelo acesso à Série B de 2027. Os quadrangulares do acesso terão início já no próximo final de semana.
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Dos 20 participantes iniciais, apenas Botafogo-PB, Brusque, Ferroviária, Maringá, Floresta, Inter de Limeira, Paysandu e Santa Cruz continuam na disputa. Botafogo-PB e Brusque já haviam assegurado a vaga com antecedência, enquanto os demais confirmaram a classificação nesta última rodada.
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Na parte de baixo da tabela, Confiança e Itabaiana foram rebaixados para a Série D do próximo ano. No novo calendário da CBF, aliás, seis equipes subirão da Quarta Divisão em 2026, ampliando o número de participantes da Série C para 24 em 2027.
Os classificados, portanto, passam a se dividir em dois quadrangulares. Enquanto em uma chave ficam o 1º, 4º, 5º e 8º colocados, a outra terá as equipes que terminaram na 2ª, 3ª, 6ª e 7ª posições. A saber, no Grupo 1 estão Botafogo-PB, Maringá, Floresta e Santa Cruz. Já o Grupo 2 reúne Brusque, Ferroviária, Inter de Limeira e Paysandu. Cada chave terá confrontos em turno e returno, e os dois melhores colocados de cada grupo garantem o acesso à Série B.
Série C: líderes dos quadrangulares fazem a final
Os líderes de cada quadrangular disputarão a final em jogos de ida e volta, inicialmente previstos para os dias 18 e 25 de outubro. Entretanto, a segunda partida será reagendada, já que coincide com o segundo turno das eleições nacionais.
A CBF, aliás, deve oficializar nos próximos dias os horários e datas da fase decisiva da competição. A sequência dos confrontos, contudo, já está definida.
1ª rodada (5, 6 ou 7/9)
Santa Cruz x Botafogo-PB; Floresta x Maringá; Paysandu x Brusque; e Inter de Limeira x Ferroviária
2ª rodada (12, 13 ou 14/9)
Botafogo-PB x Floresta; Maringá x Santa Cruz; Brusque x Inter de Limeira; e Ferroviária x Paysandu
3ª rodada (19, 20 ou 21/9)
Maringá x Botafogo-PB; Santa Cruz x Floresta; Ferroviária x Brusque; e Paysandu x Inter de Limeira
4ª rodada (26, 27 ou 28/9)
Botafogo-PB x Maringá; Floresta x Santa Cruz; Brusque x Ferroviária; e Inter de Limeira x Paysandu
5ª rodada (3, 4 ou 5/10)
Floresta x Botafogo-PB; Santa Cruz x Maringá; Inter de Limeira x Brusque; e Paysandu x Ferroviária
6ª rodada (10, 11 ou 12/10)
Botafogo-PB x Santa Cruz; Maringá x Floresta; Brusque x Paysandu; e Ferroviária x Inter de Limeira
Série C: resultados da última rodada
Ferroviária (3º) 1 x 0 Confiança (20º)
Guarani (10º) 2 x 2 Brusque (2º)
Figueirense (11º) 2 x 1 Maranhão (12°)
Amazonas (13°) 2 x 2 Ypiranga-RS (9°)
Itabaiana (19°) 0 x 2 Botafogo-PB (1°)
Floresta (5°) 2 x 0 Ituano (15°)
Anápolis (18°) 1 x 1 Santa Cruz (8°)
Caxias (14°) 0 x 0 Inter de Limeira (6°)
Barra-SC (17°) 2 x 0 Volta Redonda (16°)
Paysandu (7°) 0 x 1 Maringá (4°)