Série C: confira classificados, rebaixados e grupos da fase final

A primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro terminou neste sábado (29), definindo os oito clubes que seguem na luta pelo acesso à Série B de 2027. Os quadrangulares do acesso terão início já no próximo final de semana.

Dos 20 participantes iniciais, apenas Botafogo-PB, Brusque, Ferroviária, Maringá, Floresta, Inter de Limeira, Paysandu e Santa Cruz continuam na disputa. Botafogo-PB e Brusque já haviam assegurado a vaga com antecedência, enquanto os demais confirmaram a classificação nesta última rodada.

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Na parte de baixo da tabela, Confiança e Itabaiana foram rebaixados para a Série D do próximo ano. No novo calendário da CBF, aliás, seis equipes subirão da Quarta Divisão em 2026, ampliando o número de participantes da Série C para 24 em 2027.

Os classificados, portanto, passam a se dividir em dois quadrangulares. Enquanto em uma chave ficam o 1º, 4º, 5º e 8º colocados, a outra terá as equipes que terminaram na 2ª, 3ª, 6ª e 7ª posições. A saber, no Grupo 1 estão Botafogo-PB, Maringá, Floresta e Santa Cruz. Já o Grupo 2 reúne Brusque, Ferroviária, Inter de Limeira e Paysandu. Cada chave terá confrontos em turno e returno, e os dois melhores colocados de cada grupo garantem o acesso à Série B.

Série C: líderes dos quadrangulares fazem a final

Os líderes de cada quadrangular disputarão a final em jogos de ida e volta, inicialmente previstos para os dias 18 e 25 de outubro. Entretanto, a segunda partida será reagendada, já que coincide com o segundo turno das eleições nacionais.

A CBF, aliás, deve oficializar nos próximos dias os horários e datas da fase decisiva da competição. A sequência dos confrontos, contudo, já está definida.

1ª rodada (5, 6 ou 7/9)

Santa Cruz x Botafogo-PB; Floresta x Maringá; Paysandu x Brusque; e Inter de Limeira x Ferroviária

2ª rodada (12, 13 ou 14/9)

Botafogo-PB x Floresta; Maringá x Santa Cruz; Brusque x Inter de Limeira; e Ferroviária x Paysandu