Gama empata no Bezerrão e se despede da Série D na semifinal

Diz o ditado: um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. O Gama, no entanto, provou o contrário no mata-mata da Série D. Enquanto os números apontavam o contrário, o alviverde foi contra as estatísticas e conquistou viradas durante o caminho rumo ao acesso à Série C nacional. Porém, na tarde deste domingo (30/8), o ASA-AL conseguiu enrolar o 0 x 0 até o apito final, sem chances para mais uma virada gamense, e tirou o Periquito de disputar a final da quarta divisão. Na ida, o time do DF foi derrotado por 2 x 0. Eram necessários três gols ou mais de diferença para avançar.

Disputar o título da Série D nacional seria apenas uma consequência de conquistar o principal objetivo do ano: o acesso à terceira divisão. Nesta temporada, o Gama fez campanhas históricas nas competições disputadas. Em casa, foi superado uma vez, na disputa da Copa Verde contra o Rio Branco, por 1 x 0. Na Copa do Brasil, levou o time do Goiás para os pênaltis e foi superado por 5 x 4 pelo esmeraldino. Mesmo com a derrota para o ASA, a torcida continuou apoiando a equipe após o apito final e celebrou a conquista para a terceira divisão nacional.

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Entretanto, o duelo pela vaga na final terminou com briga generalizada entre os jogadores dentro de campo. O confronto foi pegado do início ao fim. Não houve uma bola perdida ou falta não marcada. Próximo ao momento de subir os acréscimos, os jogadores começaram o tumulto no círculo central e a confusão começou. Sem outra forma de apartar, o árbitro sinalizou o apito final.

O jogo

Mesmo com os 32ºC na tarde deste domingo (30/8) é o alerta sobre o clima. Os jogadores do Gama precisaram ir com a mente fria para o jogo. Em campo, durante os 15 minutos iniciais, o Periquito buscou abrir o placar em duas oportunidades: na cobrança de escanteio, Wellington cabeceou na trave e, no rebote, Renato isolou a bola; mais tarde, Galhardo chutou de fora da área para o susto do goleiro Rafael Mariano. Porém, com 2 x 0 de vantagem do primeiro jogo, o ASA veio para dificultar a vida do alviverde e complicar a partida.

Aos 32 minutos, o lateral-esquerdo Arthurzinho cruzou para a área e Gustavo Ramos subiu para mandar para o fundo da rede e abrir o placar. No entanto, o VAR chamou para acusar uma falta no início do lance em cima de Willian Jr. e anulou o gol do Fantasma. O time de Luís Carlos encontrava dificuldade no último passe. O nervosismo estava aparente e atrapalhava as tomadas de decisões dos jogadores. Os sete minutos de acréscimo e os três cartões para a equipe visitante explicavam os ânimos exaltados do duelo.

Um minuto da segunda etapa e dois sustos para a torcida alviverde. O tempo passava e, dentro de campo, as coisas pareciam não se encaixar para os donos da casa. O Gama empilhava chances perdidas, algo que não incomodava o ASA pela vantagem construída em casa.

Um jogo de tensão se construiu, e a temperatura ficou amena. 30 minutos no marcador e o 0 x 0 afligiu as arquibancadas do Bezerrão. Gritos de “eu acredito” ecoavam no local, mas parecia ser um daqueles dias em que nada dava certo. Com uma confusão generalizada dentro das quatro linhas, o jogo acabou com dois jogadores expulsos do Periquito e a eliminação gamense na disputa do título da Série D.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro Série D - Semifinal (volta)

Gama 0 x 0 ASA-AL

Local: Estádio Bezerrão, Gama-DF.

Arbitragem: Gustavo Ervino Baurmann (SC)

Público: 12.043 pessoas

Escalações

Gama

Renan Rinaldi; Michel (Iran), Darlan, Zulu e Gabriel Lima; Moisés (David Lucas), Gabriel Galhardo (Daniel Guerreiro) e Willian Jr; Kennedy, Henrique Almeida e Renato (Danilinho).

Técnico: Luís Carlos Souza

Gol: não houve.

Cartões amarelos: Michel e Luan (2x)

Cartões vermelhos: Luan e Daniel Guerreiro

ASA-AL

Rafael Mariano; Paulinho, Daniel Mendes, Alysson Dutra e Ferreira (Richard Franco); Arthuzinho, Sammuel (Colina) e Allef; Motta (Roni Lobo), Gustavo Ramos (Jailson) e Michel Douglas (Marquinhos).

Técnico: Itamar Schulle

Gol: não houve.

Cartões amarelos: Sammuel, Danilo Mendes e Michel Douglas

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini