Cabelo nocauteia argentino, mantém cinturão e mira outro título

O WGP 86 movimentou o kickboxing no último domingo (30/8), na AABB Brasília, com três disputas de destaque. No combate principal, Cabelo Monteiro, do Distrito Federal, manteve o cinturão da organização ao vencer o argentino Germán “El Lobo” Badallo por nocaute técnico.

Na luta co-principal, Vinícius Mestrinier derrotou Hiago Pereira e conquistou o título dos super-leves. No Challenger GP do peso-mosca feminino, Jackeline Oliveira venceu as duas lutas que disputou e garantiu o direito de desafiar a argentina Giuliana “La Hiena” Cosnard pelo cinturão da categoria.

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Atual campeão do WGP e campeão mundial de kickboxing, Cabelo Monteiro defendeu o cinturão diante de Germán “El Lobo” Badallo. O confronto foi uma revanche da final do All Star GP da temporada 2025, realizada no WGP 84.

Cabelo havia prometido buscar o nocaute e partiu para cima desde o início. No primeiro round, acertou golpes fortes no argentino, incluindo uma joelhada saltada que abriu um corte no nariz do adversário. Badallo também encontrou espaço e acertou um cruzado no brasileiro, mas Cabelo manteve a pressão.

No segundo round, um direto do brasiliense ampliou o ferimento no nariz do argentino. A luta foi interrompida para atendimento médico e, após a avaliação, a equipe responsável recomendou o encerramento do combate. Cabelo foi declarado vencedor por nocaute técnico.

O resultado levou o brasiliense à 11ª vitória consecutiva no WGP. No período, ele conquistou o cinturão da organização, o All Star GP de 2025 e o cinturão mundial interino da WAKO PRO.

Na luta co-principal, Vinícius Mestrinier e Hiago Pereira disputaram o cinturão vago dos super-leves, até 64,5 kg. O título estava disponível após Denis Júnior assinar contrato de exclusividade com a organização asiática ONE Championship.

O combate durou pouco. Com menos de um minuto, Mestrinier derrubou Hiago pela primeira vez após uma sequência de golpes. O paranaense manteve a pressão e conseguiu mais dois knockdowns, encerrando a luta por nocaute.

Ao receber o cinturão, Mestrinier lembrou da trajetória iniciada ainda nas competições amadoras da Confederação Brasileira de Kickboxing. O atleta também fez referências a duas causas pessoais: a conscientização sobre o autismo, representada por sua equipe, e o combate ao câncer, dedicando a conquista ao avô, recém-diagnosticado com a doença.

Depois da defesa do cinturão, Cabelo Monteiro fez um desafio a Mestrinier ainda no ringue. O brasiliense pediu autorização para subir de categoria e disputar também o título dos super-leves.

“Tenho o máximo de respeito pelo Mestrinier, é um grande lutador, mas eu vivo de desafios. Gostaria de pedir ao WGP para subir de divisão, enfrentá-lo e levar o cinturão dos super-leves para casa também”, declarou.

Mestrinier aceitou o desafio. Caso o confronto seja confirmado, Cabelo tentará conquistar um segundo cinturão da organização, feito alcançado anteriormente apenas por Guto Inocente e Paulo Tebar.

O Challenger GP definiu a próxima desafiante ao cinturão peso-mosca feminino, até 52 kg, atualmente pertencente à argentina Giuliana “La Hiena” Cosnard.

Na primeira semifinal, Suellen Bittencourt, líder do ranking, enfrentou Gabriela Gonçalves, que originalmente disputaria uma Super Fight, mas entrou no GP após Laysa Silva estourar o limite de peso da categoria. Suellen tomou a iniciativa e venceu por pontos.

Na outra semifinal, Jackeline Oliveira desceu duas categorias para enfrentar Lany Silva, atleta que possui cinturões em diferentes competições e já passou pelo K-1, do Japão. Em um duelo equilibrado, Jackeline levou vantagem e venceu por decisão dividida.

Na final, contra Suellen, Jackeline voltou a vencer por pontos, desta vez em decisão unânime dos árbitros. Com o título do Challenger GP, ela ganhou o direito de disputar o cinturão de Giuliana Cosnard.

A argentina mantém o título desde o fim de 2024 e, segundo o WGP, é a única lutadora argentina atualmente campeã da organização.