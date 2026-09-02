Santos é eliminado pelo Palmeiras em noite de nova lesão de Neymar

O lamento de Neymar, após sentir problema na coxa direita, no clássico contra o Palmeiras - (crédito: Marina Uezima/Estadão Conteúdo)

Apesar da derrota por 3 x 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, o Santos acreditava na virada. A noite de quarta-feira (2/9) na Vila Belmiro começou animada, com volume de jogo, finalizações e imposição, mas terminou mal. A eliminação para o rival, após o empate sem gols, parece o menor dos problemas. A notícia ruim, mesmo, ficou por conta de Neymar, que não voltou para o segundo tempo.



O camisa 10 santista jogou todo o primeiro tempo, mas foi caçado pelos marcadores palmeirenses. Companheiro de Neymar na conquista inédita do ouro olímpico da Seleção Brasileira nos Jogos Rio-2016, Felipe Anderson abriu os trabalhos com entrada dura no primeiro giro do cronômetro e foi advertido com o cartão amarelo. Nos minutos finais da etapa inicial, tentou pressionar saída de bola de Giay e sentiu.



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Neymar foi substituído com dores na coxa direita após o intervalo, dando lugar a Rony. Um sinal do incômodo foi quando arriscou, de perna esquerda, chute de fora da área. O meia-atacante agora é dúvida para o duelo direto pela parte de baixo da tabela, contra o Internacional, no domingo, às 16h, em Porto Alegre.



O craque do Peixe vinha de quatro jogos seguidos como titular, com três assistências. O Santos ainda está vivo na Copa Sul-Americana. Na semifinal, enfrentará o Atlético-MG, em 9 e 16 de setembro.

Neymar tem convivido com lesões desde o retorno ao Santos. Em maio, teve problema na panturrilha, que o tirou de combate por 36 partidas. De 2025 para 2026, foi operado no joelho e ficou fora por 10 partidas. Antes, teve problemas na coxa e no menisco.

O Palmeiras segue vivo em três frentes: é líder do Brasileirão, está nas quartas de final da Libertadores contra a LDU e enfrentará o Vasco da Gama por vaga na final da Copa do Brasil. A próxima partida será no domingo (6/9), contra o Botafogo, às 18h30, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada.