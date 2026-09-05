Alison dos Santos é tricampeão dos 400m com barreiras na Diamond League

Alison dos Santos confirmou favoritismo e venceu a final dos 400m com barreiras da Diamond League, neste sábado(5/9), em Bruxelas, na Bélgica. O atleta fez a prova em 46s70 e dividiu o pódio com o estadunidense Trevor Bassitt(48s03) e com o também brasileiro Matheus Lima(48s18). Com o resultado, Piu ganhou pela terceira vez o campeonato, tendo conquistado o Troféu Diamante em 2022 e 2024.
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A vitória de Alison confirmou um dos melhores anos no atletismo. Na etapa anterior, em Zurique, o atleta bateu o recorde mundial, que pertencia ao rival norueguês Karsten Warholm, ao registrar 45s80 e triunfar na pista.
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Além disso, Piu empilhou vitórias em 2026, vencendo ao todo as sete etapas das quais participou: Xangai, Xiamen, Estocolmo, Oslo, Silésia, Zurique e Bruxelas. Na final, Alison não enfrentou Warholm, principal adversário na disputa pelo campeonato.O norueguês optou por não participar após não chegar a um acordo financeiro com os organizadores do torneio. Ele era o único tricampeão na categoria até então, tendo vencido em 2019, 2023 e 2025.
Alison não foi o único brasileiro que fez uma temporada histórica. Outro destaque do país nos 400m com barreiras foi Matheus Lima, que também chegou à final da Diamond League.A classificação para a decisão é definida pela pontuação acumulada pelos atletas nas etapas do circuito ao longo da temporada. Matheus terminou a disputa em terceiro lugar e garantiu uma vaga na final após uma sequência de boas performances.
Caminho de títulos
Alison dos Santos acumula títulos no atletismo brasileiro. Em 2019, o atleta conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em Lima. Dois anos depois, o brasileiro voltou a subir em um pódio no esporte, desta vez nas Olimpíadas de Tóquio, para receber o bronze.
Pouco tempo depois, em 2022, Piu foi o grande campeão do Mundial de Atletismo, que aconteceu em Eugene, no Oregon, nos Estados Unidos, conquistando o ouro. No mesmo ano, ele também se sagrou o número um do mundo ao levar a Diamond League, circuito mundial de atletismo.
Depois disso, Piu empilhou novos títulos. Em 2023, o brasileiro voltou a conquistar o ouro nos Jogos Pan-Americanos, desta vez em Santiago, no Chile, mantendo o domínio nos 400m com barreiras.
Em 2024, Alison voltou ao pódio olímpico. Nos Jogos de Paris, o atleta conquistou novamente a medalha de bronze na prova. No mesmo ano, também levou o título geral da Diamond League pela segunda vez, em Bruxelas. Já em 2025, Piu conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial de Atletismo, realizado em Tóquio
A temporada de 2026 trouxe dois títulos nacionais inéditos para o brasileiro no Troféu Brasil de Atletismo, em São Paulo, com o ouro nos 400m rasos e nos 400m com barreiras. Na Diamond League, Alison bateu o recorde mundial com seus 45s80 e faturou o título geral do campeonato.