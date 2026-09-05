Luigi Cini e Gui Khury lideram primeiro dia no Pro Tour STU

O primeiro dia de Pro Tour STU em Brasília etapa de skate vert foi recehado de adrenalina e manobras. Neste sábado (5/9), o Parque da Cidade recebeu 10 skatistas divididos em duas baterias para a disputa da primeira fase do torneio. Como destaque, Luigi Cini e Gui Khury tiveram os melhores desempenhos em cada chave e garantiram vaga na final deste domingo (6/9).

Pela bateria 1, Luigi Cini teve a maior nota e liderou a tabela. Mesmo errando nas duas primeiras voltas, o paranaense acertou um satisfatório conjunto de manobras no fim e levou 85.33 pontos, ultrapassando o português Thomas Augusto. Agora, Luigi tem vaga definida na decisão, enquanto Thomas, Rony Gomes, Steven Pineiro e Vinícius Kothe disputarão as semis. Em entrevista ao Correio, Luigi avaliou a apresentação e como conseguiu manter a calma após errar as duas primeiras tentativas.

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"Na primeira volta, eu fui um pouco conservador e acabei caindo. Na segunda, foi o contrário: fui muito rápido e também não consegui concluir. Mas, na terceira volta, eu fiz o que sei fazer, que é andar de skate. Fui com calma, manobra por manobra até encaixar uma volta muito boa", contou.

Pela bateria 2, o atual campeão mundial, Gui Khury, não deu chances aos adversários ao conseguir a maior nota do evento. Na segunda volta, o atleta de 17 anos ganhou 91.00 pontos e liderou de forma isolada a segunda chave. Com isso, Gui junta-se ao conterrâneo Luigi na grande final. Por outro lado, Collin Graham, Diego Takahashi, Edouard Damestoy e Shea Donovan terão de disputar as semis.

Em entrevista ao Correio, a grande revelação do skate brasileiro citou a amizade com Luigi Cini. Ambos atletas são naturais de Curitiba e cresceram juntos no esporte. Gui considera Luigi como uma espécie de "irmão mais velho" pelas ajudas dadas no início de carreira: "Luigi é como se fosse um irmão mais velho para mim. Ele me ajudou demais no começo e devo muito a ele tudo isso. Foi até bom o chaveamento nos colocar oponentes diretos apenas na final. Agora, é descansar para conseguirmos entregar o melhor do nosso skate na decisão", disse o skatista de 17 anos.

Rony Gomes também concedeu entrevista ao Correio. Ele ficou em terceiro lugar na bateria 1 e vai disputar a semifinal na próxima fase. Skatista de 34 anos e um dos grandes nomes da evolução do skate vertical, Rony falou sobre a nova geração de atletas no esporte e elogiou o público presente no evento. "Fico muito feliz de ver essa geração. Fui um cara que batalhou muito para que o vertical tivesse uma geração nova, então meu legado foi feito. Agora, temos o Luigi e o Gui andando muito. Estou muito feliz de vê-los. Eu espero que conquistem o mundo, que representem nosso país, até para termos outros nomes como os que estão vindo agora. Estou muito feliz de estar em Brasília. Eu já ganhei um campeonato aqui, se não me engano, em 2014, foi muito legal. O público também está aqui torcendo com a gente. Torceram junto, jogaram a vibe. Fiquei amarradão de ter acertado uma volta e estar aqui", celebrou.

O Pro Tour STU de skate vert em Brasília termina neste domingo (6/9), com a disputa das semifinais e da final, a partir das 15h. As semis serão disputadas pelos oito skatistas que não conseguiram vaga direto na decisão. Thomas Augusto, Rony Gomes, Steven Pineiro, Vinícius Kothe, Collin Graham, Diego Takahashi, Edouard Damestoy e Sean Donovan duelam seis vagas em apenas uma bateria. Os classificados à final encontram Gui Khury e Luigi Cini para decidirem o campeão do Pro Tour STU.

*Estagiário sob supervisão de Fernando Brito

Serviço

Pro Tour STU

Local: Parque da Cidade (Estacionamento 4)

Horário: 15h30

Ingressos: gratuitos na plataforma Zig Tickets, mediante doação de 1kg de alimento



