Palmeiras empata com Botafogo e perde liderança do Brasileirão

Em um confronto equilibrado no Nilton Santos, o Palmeiras ficou no empate com o Botafogo por 0 a 0 e viu o Flamengo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Assim, os comandados de Abel Ferreira somam, no momento, 53 pontos, enquanto o Rubro-Negro tem 54. Os donos da casa não venceram nas últimas cinco rodadas e ficam com 31, na décima terceira posição.

O próximo compromisso do Glorioso mede forças com o Red Bull Bragantino, novamente no Nilton Santos, no sábado (12), às 20h30 (de Brasília), pela 27ª rodada.

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O Alviverde, por sua vez, terá o jogo de ida das quartas da Libertadores na quarta (9), às 19h (de Brasília), diante da LDU, no Nubank Parque. Pelo Brasileirão, a equipe paulista terá o clássico com o São Paulo, também dia 12, às 18h30 (de Brasília).

A partida contou com uma presença especial. Afinal, Carlo Ancelotti acompanhou o duelo de perto neste domingo (6), poucos dias antes de anunciar sua primeira lista de convocados no novo ciclo da Seleção Brasileira, algo que ocorre na quarta-feira (9).

Equilíbrio no Niltão

Nos primeiro minutos, os donos da casa chegaram com perigo. Montoro tabelou com Arthur Cabral, que arriscou um chute rasteiro da entrada da área, mas Carlos Miguel defendeu. O Alviverde respondeu, em seguida, quando Piquerez recebeu na ponta e recuou para Evangelista buscar a finalização, entretanto parou em Gabriel Batista.

Quem também teve a chance de abrir o placar foi Danilo Pereira, mas Carlos Miguel voltou a aparecer. Do outro lado, Andreas Pereira teve liberdade para carregar em direção à área, mas foi derrubado por Marçal. Os jogadores do Palmeiras pediram a expulsão, mas o árbitro mostrou somente o amarelo.

Na melhor chance do Botafogo, Montoro deu um passe certeiro para deixar Villalba na cara do gol. O atleta tentou tirar do goleiro, no entanto mandou para fora. Andreas, então, voltou a aparecer e obrigou Batista a tirar com a ponta dos dedos. Já Maurício recebeu de Felipe Anderson, mas a bola passou pelo lado esquerdo.

Duelo sem gols

Na volta do intervalo, Danilo alçou a bola na área, e Marçal desviou para tentar surpreender Carlos Miguel, que encaixou. Em rápido contra-ataque, Maurício recebeu na área e tentou o canto de Gabriel Batista, mas a finalização não teve força. Flaco apareceu em velocidade pelo lado direito e arriscou, mas sem direção.

Piquerez, então, teve liberdade para fazer o cruzamento para Maurício, o meia apareceu bem na área para cabecear, mas parou na grande defesa de Gabriel Batista. A partir disso, o jogo ficou mais truncado, sem grandes chances para ambos os lados. Muitas disputas de bola, que resultaram em cartões amarelos, e erros de passe.

Por fim, as duas equipes tiveram enorme dificuldade para infiltrar na defesa adversária. A partida ficou concentrada no meio-campo, sem muita inspiração no setor de criação. Danilo Pereira teve a chance de bate para o gol, da entrada da área, mas pegou muito mal na bola. Flaco e Vitor Roque também puderam dominar na área, mas não conseguiram ser efetivos.

BOTAFOGO 0 x 0 PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro Rodada 26

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 6/9/2026, às 18h30 (horário de Brasília)

Gols: –

BOTAFOGO: Gabriel Batista, Vitinho (Mateo Ponte 21’/2ºT), Ferraresi, Monzón e Marçal; Huguinho, Danilo (Edenilson 32’/2ºT) e Montoro (Medina 32’/2ºT); Danilo Pereira, Villalba (Júnior Santos 21’/2ºT) e Arthur Cabral (Kadir 27’/2ºT). Técnico: Rodrigo Bellão.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay (Khellven 34’/2ºT), Gustavo Gómez, Barboza e Piquerez; Marlon Freitas e Andreas Pereira (Larson 41’/2ºT); Lucas Evangelista (Vitor Roque 17’/2ºT), Felipe Anderson (Emiliano Martínez 34’/2ºT) e Maurício (Jhon Arias 17’/2ºT); Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Francisco Chaves Bezerra Jr. (PE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Jr. (PE)

Cartões Amarelos: Marçal, Montoro e Arthur Cabral (BOT); Barboza e Marlon Freitas (PAL)

Cartões Vermelhos: Barboza (BOT) aos 46?, do segundo tempo