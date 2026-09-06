Flamengo bate Remo com gol de Samuel Lino e assume liderança

O Flamengo venceu o Remo por 1 a 0 neste domingo (6), no Mangueirão, em Belém, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de encontrar dificuldades para superar a defesa paraense durante boa parte da partida, o Rubro-Negro contou com Samuel Lino para marcar o único gol do confronto, aos 19 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe chegou aos 54 pontos e assumiu a liderança da competição.
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Na sequência da temporada, o Flamengo volta a campo na quinta-feira (10), às 21h30, para enfrentar o Independiente del Valle, no Estádio Olímpico Atahualpa, pelas quartas de final da Libertadores. Já o Remo terá compromisso apenas na segunda-feira (14), quando visita o Bahia, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Domínio territorial infrutífero
Flamengo e Remo fizeram um primeiro tempo movimentado no Mangueirão, apesar das dificuldades provocadas pela forte chuva em Belém. O Rubro-Negro começou com mais posse e tentou acelerar pelos lados, enquanto os donos da casa buscaram responder em transições rápidas. Aos 4 minutos, Carrascal recebeu cruzamento rasteiro de Samuel Lino e finalizou por cima. Depois, aos 17, Pedro arriscou de fora da área e parou em Marcelo Rangel. Na sequência, o Flamengo passou a ocupar com mais frequência o campo ofensivo. Desse modo, voltou a levar perigo aos 20, quando Pedro dominou na área após cobrança de escanteio, mas finalizou por cima.
Ainda assim, o Remo encontrou espaços e criou a melhor oportunidade da etapa aos 26 minutos. Taliari recebeu em profundidade e ficou frente a frente com Rossi, mas demorou para decidir a jogada e acabou desarmado antes da finalização. Um minuto depois, Samuel Lino respondeu pelo Flamengo ao dominar dentro da área e bater rasteiro, obrigando Marcelo Rangel a fazer grande defesa. Aos 31, o Rubro-Negro ainda levou um susto quando Léo Pereira recuou de peito para Rossi e quase encobriu o próprio goleiro. Com o gramado bastante molhado, o jogo passou a ter mais erros e disputas, embora o time carioca mantivesse maior controle territorial e pressionasse em busca do primeiro gol.
Remo leva perigo
Nos minutos finais, porém, o Remo cresceu e levou perigo em sequência. Aos 44, Taliari apareceu livre após cruzamento de Marcelinho e cabeceou com força para boa defesa de Rossi. No minuto seguinte, Patrick cobrou escanteio fechado e obrigou o goleiro rubro-negro a mandar novamente para a linha de fundo, quase sofrendo um gol olímpico. Aos 46, o lateral voltou a cobrar com perigo, e a defesa do Flamengo conseguiu afastar. Assim, apesar do maior volume ofensivo do Flamengo durante boa parte da etapa, o time paraense terminou o primeiro tempo mais incisivo, e as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.
Lino decide
O Flamengo voltou do intervalo mantendo a pressão e quase abriu o placar logo aos 3 minutos, quando Samuel Lino finalizou de fora da área e acertou a trave. Aos 4, Ayrton Lucas cruzou na medida para Pedro, que cabeceou e parou em grande defesa de Marcelo Rangel. O Remo respondeu aos 8, com Picco aproveitando cruzamento de Marcelinho e cabeceando para fora. Entretanto, o goleiro paraense voltou a aparecer aos 10 minutos, quando Ayrton Lucas encontrou Pedro na pequena área, mas Marcelo Rangel fez uma defesa espetacular e manteve o empate no Mangueirão.
A insistência rubro-negra, contudo, deu resultado aos 19 minutos. Arrascaeta encontrou Samuel Lino com um passe preciso, e o atacante entrou na área para tocar de biquinho, com categoria, na saída de Marcelo Rangel e colocar o Flamengo em vantagem. Depois do gol, Leonardo Jardim começou a renovar a equipe, enquanto o Remo também buscou alternativas no banco para aumentar a presença ofensiva. Aos 28, Samuel Lino voltou a aparecer ao fazer boa jogada individual pela direita e finalizar, mas a defesa conseguiu bloquear. Já aos 33, Paquetá recebeu em profundidade pelo lado esquerdo e bateu cruzado para fora.
Remo tenta o empate
Na reta final, o Remo aumentou a pressão e obrigou o Flamengo a defender a vantagem mais perto de sua área. Aos 34 minutos, Léo Ortiz e Léo Pereira se atrapalharam em uma jogada defensiva, mas Ayrton Lucas apareceu para afastar o perigo. Aos 39, Alef Manga arriscou pela direita e obrigou Rossi a fazer boa defesa. Além disso, os paraenses acumularam escanteios aos 39, 40 e já nos acréscimos, aos 48, quando até Marcelo Rangel foi para a área em busca do empate. A defesa rubro-negra, porém, resistiu à pressão e confirmou a vitória por 1 a 0 no Mangueirão. Após o apito final, por fim, Edson Fernando levou cartão vermelho por reclamação.
REMO 0×1 FLAMENGO
Brasileirão 26ª rodada
Data e horário: 06/09/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Mangueirão, Belém (PA)
Gols: Samuel Lino, 19/2ºT (0-1)
REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Patrick (Gabriel Poveda, 37/2ºT), Picco e Zé Ricardo (Vitor Bueno, 23/2ºT); Yago Pikachu (Jajá, 14/2ºT), Galeano (Edson Fernando, 39/2ºT) e Gabriel Taliari (Alef Manga, 23/2ºT). Técnico: Léo Condé.
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Lucas Paquetá (Saúl, 37/2ºT) e Arrascaeta (Erick Pulgar, 29/2ºT); Carrascal (Bruno Henrique, 17/2ºT), Samuel Lino (Valencia, 38/2ºT) e Pedro (Joaquín Freitas, 29/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Cartão Amarelo: Galeano (REM), Arrascaeta (FLA), Carrascal (FLA) e Marcelinho (REM)
Cartão Vermelho: Edson Fernando (REM, após o fim do jogo)