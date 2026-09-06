Campeão mundial passeia no Parque da Cidade e empolga a torcida

O skate brasileiro tem um novo fenômeno. Aos 17 anos, Gui Khury não cansa de empilhar troféus. O curitibano, atual campeão mundial, veio a Brasília para disputar o Pro Tour STU de skate vert, neste domingo (6/9), no Parque da Cidade. Na primeira fase, o atleta liderou com sobras ao efetuar uma volta nota 91.00. Na grande final, Gui não se contentou com apenas uma volta superior a 90, mas conseguiu em todas as quatro tentativas. Na última, o skatista superou todas as outras ao receber 97.20 de pontuação. Anteriormente, havia recebido 93.24, 95.83 e 96.77 — dono das cinco melhores voltas do torneio.

Em entrevista ao Correio, Gui conta que, apesar dos recordes e das conquistas, o nervosismo em se apresentar nos campeonatos sempre existe, e agradeceu ao público da capital pelo apoio em todo o evento. "Na verdade, não sei manter a calma na hora de me apresentar. Eu fico muito nervoso na hora de descer do pipe. Mas, quando escuto a galera gritando meu nome, a música me contagiando, eu me pergunto o porquê de estar nervoso, sendo que eu estou ali para fazer o que eu sei fazer", comentou.

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Gui Khury também ressaltou a amizade com Luigi Cini. Ambos os skatistas foram os melhores da primeira fase e cresceram juntos no skate. Na final, enquanto Gui conquistou o lugar mais alto do pódio, Luigi ficou em terceiro e levou o bronze. "Somos muito competitivos, mas, ao mesmo tempo, irmãos. Ele é praticamente meu irmão mais velho e, depois, da competição, depois de termos sido adversários, a gente vai sair para curtir a noite brasiliense", disse Gui em tom humorado.

Edouard Damestoy, Gui Khury e Luigi Cini: pódio do STU Brasília 2026. Skate. Parque da Cidade (foto: Thiago da Luz/STU)

Entre Gui e Luigi, a segunda colocação foi para Edouard Damestoy. O francês veio a Brasília e conseguiu nota 90.00 na terceira volta da final e ficou com a prata. Nascido em Bordeaux, Edouard falou ao Correio sobre a gratidão que tem pelo Brasil e o evento. "Minha primeira vez em Brasília e já gostei muito da cidade. A energia estava muito legal e consegui dar meu 100% nas voltas. Estou muito feliz e agradeço demais o Brasil pela oportunidade", comentou o skatista.

O português Thomas Augusto também elogiou o público da capital no evento. Filho de mãe brasileira e morador de Florianópolis, o skatista ficou em quinto lugar no Pro Tour STU. "A arquibancada fez uma vibe muito alta para nós. Essa foi a única razão por eu ter conseguido acertar minha melhor volta. Vocês que fazem o evento para nós. Sem vocês, nada disso seria possível. Vim aqui representar Portugal, lugar de onde meu bisavô veio, mas amo demais o Brasil. Skateboard na veia e vamos para cima", disse Thomas.

Saindo do pódio e ocupando a quarta posição na final, Rony Gomes deu show de skate em Brasília. O paulista de 34 anos é uma grande referência no skate vert e foi um dos principais responsáveis pela evolução e virada de chave da modalidade no Brasil. Em entrevista ao Correio, avaliou a nova geração de atletas no esporte e elogiou o público presente.

"Fico muito feliz de ver essa geração. Fui um cara que batalhou muito para que o vertical tivesse uma geração nova. Então, meu legado foi feito. Agora, temos o Luigi e o Gui andando muito. Estou feliz de vê-los. Espero que conquistem o mundo, que representem nosso país, até para termos outros nomes como os que estão vindo agora. Estou muito feliz de estar em Brasília. Eu já ganhei um campeonato aqui, se não me engano, em 2014, foi muito legal. O público também está aqui torcendo com a gente. Torceram junto, jogaram a vibe. Fiquei amarradão de ter acertado uma volta e estar aqui", disse Rony.

Além do pódio protagonizado por Gui Khury, Edouard Damestoy e Luigi Cini, Rony Gomes conseguiu o quarto lugar, seguido por Thomas Augusto, Diego Takahashi, Collin Graham e Steven Pineiro. O estadunidense Shea Donovan e o brasileiro Vinicíus Kothe foram eliminados na semifinal, mas marcaram presença no Pro Tour STU Brasília. Apesar da forte chuva e a paralisação por mais de uma hora, na tarde de ontem, o evento recebeu grande público no Parque da Cidade.

*Estagiário sob supervisão de Fernando Brito