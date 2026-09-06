Corinthians peca nas finalizações, e toma virada da Chapecoense

O Corinthians, num resultado inesperado, perdeu por 2 a 1 para a Chapecoense, neste domingo (6), na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão. Matheus Bidu abriu o placar para o Timão, mas Marcinho marcou duas vezes e comandou a virada do Verdão do Oeste.
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Com a derrota, o Corinthians chegou à quarta derrota consecutiva no Brasileirão e se afastou ainda mais dos objetivos na competição. O resultado diante da Chapecoense deixa o Timão em 11º, com 32 pontos. A Chapecoense, por sua vez, segue na lanterna, agora com 17 pontos, diminuindo a distância para o Remo que está com 23.
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Primeiro Tempo
O Corinthians começou a partida pressionando a defesa da Chapecoense e abriu o placar logo aos 2?. Após uma bola aérea e uma falha de atenção da zaga do Verdão do Oeste, Matheus Bidu aproveitou a sobra e fuzilou o lado direito da rede. Com a vantagem, o Timão seguiu controlando as ações e criou outras oportunidades para ampliar. Apesar da eficiência no ataque, a equipe não conseguiu marcar novamente.
Aos 40?, porém, a velha máxima do futebol entrou em cena: quem não faz, toma. Após um levantamento pela direita, Marcinho aproveitou uma bobeada da defesa corintiana e cabeceou para empatar a partida. O Corinthians até reagiu quatro minutos depois e voltou a balançar as redes com Breno Bidon, que desviou de pé trocado após cruzamento curto pela esquerda. No entanto, o VAR identificou posição irregular e anulou o gol, mantendo o empate antes do intervalo.
Segundo Tempo
Corinthians e Chapecoense voltaram para a etapa final em busca do desempate. O Timão começou pressionando e tentou encontrar espaços na defesa adversária, enquanto a Chape também buscava chegar com perigo ao ataque. Ainda assim, as duas equipes encontraram dificuldades para concluir as oportunidades criadas. A partida ganhou intensidade à medida que o relógio avançava, mas o placar permaneceu igual até os minutos finais.
Aos 32?, porém, a Chapecoense aproveitou um contra-ataque para virar o jogo. Bolasie puxou a jogada pela esquerda e encontrou Marcinho, que chegou batendo de primeira para superar o goleiro Kauê. O atacante marcou seu segundo gol na partida e colocou o Verdão do Oeste em vantagem por 2 a 1. A virada deixou os corintianos perplexos, enquanto a Chapecoense passou a administrar o resultado nos minutos finais.
Próximos compromissos
O Corinthians volta as suas atenções para a Libertadores. Nesta quarta (9), o Timão encara o Estudiantes de La Plata, no primeiro jogo das quartas de final, direto da cidade homônima da equipe adversária, na Argentina. A bola rola ás 21h30 (de Brasília). Enquanto isso, a Chapecoense continua o seu caminho no Brasileirão, enfrentando o Internacional, na Arena Condá, no próximo sábado (12), ás 17h (de Brasília).
CORINTHIANS 1×2 CHAPECOENSE
Brasileirão 26ª rodada
Data e horário: 06/09/2026 (domingo), às 19h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Público: 44.588 pessoas
Gols: Matheus Bidu, 2’/1ºT (1-0); Marcinho, 40’/1ºT (1-1); Marcinho, 32’/2ºT (1-2);
CORINTHIANS: Kauê; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Carrillo (Pedro Raul, 38’/2ºT), Allan (Lingard, 21’/2ºT); Kaio Cesar (Dieguinho, 44’/2ºT), Rodrigo Garro (Matheus Pereira, 38’/2ºT), Breno; Memphis Depay (Gui Negão, 21’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
CHAPECOENSE: Anderson; Fernando, Doma, Kauan, Heitor (Bruno Matias, 28’/2ºT); Marcinho (David, 36’/2ºT), Camilo; Maurício Garcez, Yago (Everton, 28’/2ºT), Giovanni Augusto (Miguel Carvalho, 15’/2ºT); Túlio Eduardo (Bolasie, 15’/2ºT). Técnico: Rafael Lacerda.
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Cartões Amarelos: Yago Rocha, Túlio Eduardo, Giovanni Augusto, Kauan (CHA);