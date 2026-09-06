Gabigol faz dois, e Santos bate o Internacional no Beira-Rio

O Santos venceu o Internacional por 3 a 2, neste domingo (6), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol marcou dois gols e Bolívar completou a vitória do Peixe, enquanto Aguirre, saindo do banco de reservas, descontou, e Bruno Henrique fez o último gol no segundo tempo.
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Com o resultado, o Santos sobe provisoriamente para a 12ª colocação, com 32 pontos. Assim, o Alvinegro Praiano fica a dois pontos de alcançar até duas posições acima e entrar na zona de classificação para a Sul-Americana. Enquanto isso, o Internacional permanece no Z4, em 18º lugar, com 25 pontos. Aliás, o time ainda contou com a derrota do Remo, ou poderia fechar a rodada na vice-lanterna.
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Gabigol comanda o primeiro tempo
O Santos começou a partida em ritmo intenso e encontrou o caminho das redes logo aos sete minutos. Félix Torres se desequilibrou ao tentar dominar a bola e acabou entregando para Gabigol, que aproveitou a falha, avançou livre até a área e, por fim, bateu para abrir o placar diante de Matheus Cunha.
Aos 24, Gabigol novamente apareceu no ataque e sofreu falta de Matheus Bahia dentro da área. Após revisão do VAR, o zagueiro colorado recebeu cartão vermelho e deixou o Colorado com um a menos. Na cobrança, Gabigol bateu no canto escolhido por Matheus Cunha, mas o goleiro não conseguiu evitar o segundo gol santista. Aos 38, Bolívar aproveitou cruzamento pela esquerda e cabeceou para fazer o terceiro. Com a vantagem larga, parte da torcida colorada, com nariz de palhaço, deixou o estádio sob gritos de time sem vergonha.
Colorado tenta reagir, mesmo com um a menos
Seja por bronca ou incentivo, o Internacional voltou diferente para o segundo tempo e diminuiu logo aos 2?. Aguirre recebeu fora da área e fuzilou a meta de Gabriel Brazão, colocando o Colorado novamente no jogo. Com o gol, o time gaúcho passou a pressionar a defesa santista em busca da reação. O Santos, porém, conseguiu administrar a vantagem durante boa parte da etapa final.
Aos 41, o árbitro marcou pênalti após Vitinho cair dentro da área, e Bruno Henrique bateu no lado oposto de Brazão para fazer 3 a 2. O gol reacendeu a esperança do Internacional, que partiu para cima nos minutos finais. Ainda assim, o Colorado não conseguiu encontrar o empate. Dessa forma, o Santos segurou a pressão e confirmou a vitória no Beira-Rio.
Próximos compromissos
O Internacional, em crise, segue com foco exclusivo no Brasileirão. Dessa forma, a equipe encara a Chapecoense na próxima rodada. O duelo ocorre no sábado (12), às 17h (de Brasília), na Arena Condá. O Santos, por outro lado, divide a atenção entre as competições. Nesta quarta-feira (9), o Peixe recebe o Atlético, na Vila Belmiro, às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida da Sul-Americana.
INTERNACIONAL 2×3 SANTOS
26ª Rodada – Brasileirão
Data e horário: 06/09/2026 (domingo), ás 16h (de Brasília)
Local: Beira Rio, Porto Alegre (RS)
Público: 21.364
Gols: Gabigol, 7’/1ºT (0-1); Gabigol, 28’/1ºT (0-2); Bolívar, 38’/21ºT (0-3); Aguirre, 2’/2ºT (1-3); Bruno Henrique, 44’/2ºT (2-3);
INTERNACIONAL: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Felix Torres, Gabriel Mercado e Matheus Bahia; Ronaldo (Villagra, 29’/2ºT); Vitinho, Thiago Maia (Paulinho, 16’/2ºT) , Alan Patrick (Bruno Henrique, 29’/2ºT) e Carbonero (Eliasson, 39’/2ºT); Sanabria (Aguirre, 1’/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano
SANTOS: Gabriel Brazão; Escobar, Luan Peres, Willian Arão e Igor Vinícius; Oliva, Gustavo Henrique (João Schimidt, 38’/2ºT); Rollheiser (Miguel, 38’/2ºT), Caballero (Arthur, 10’/2ºT) e Gabriel Bontempo (Rafael Freitas, 32’/2ºT); Gabigol (Thaciano, 32’/2ºT) . Técnico: Cuca
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thayse Marques Fonseca (RJ)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões Amarelos: Rollheiser, Gabigol, Oliva (SAN); Ronaldo, Vitinho, Bruno Gomes, Aguirre (INT).
Cartões Vermelhos: Matheus Bahia (INT, 24’/1ºT)).