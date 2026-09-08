Presidente do Vitória provoca o Grêmio: "Time caloteiro"

No jogo que encerrou a 26ª rodada do Brasileirão, o Vitória superou o Grêmio, no Barradão, por 1 a 0, com gol de Renê. O triunfo rubro-negro não apenas fez o Leão subir na tabela de classificação, como também fez o Tricolor Gaúcho ficar mais próximo da zona de rebaixamento.

O resultado positivo sobre o Grêmio, além do mais, serviu também para que o presidente do Vitória, Fábio Mota, alfinetasse o time gaúcho. Em entrevista à ‘Rádio Sociedade’, o dirigente do Leão provocou os gremistas e relembrou a dívida do clube pela contratação do zagueiro Wagner Leonardo, em 2025.

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"Passando uma borracha aqui. Chamamos torcida para passar borracha. Seria uma injustiça perder para um time caloteiro desse, que deve 2,5 milhões ao clube. Continua contratando, futebol brasileiro precisa mudar. O Vitória já entrou na Justiça, e novembro a gente entra com execução. (A Diretoria do Grêmio) não apareceu, ficaram no hotel e não tiveram coragem de vir aqui", disse Mota.

A dívida do Grêmio com o Vitória por Wagner Leonardo é uma briga antiga entre os clubes. Em outubro de 2025, o Leão acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para cobrar o Grêmio por não pagar os valores acordados na compra do zagueiro pelo Tricolor. O clube baiano vendeu o defensor ao Grêmio por 4,5 milhões de dólares (R$ 26 milhões), e cobra o pagamento de R$ 2,5 milhões.





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