São Paulo chega a Buenos Aires sob tensão e confusão com a polícia

A chegada da delegação do São Paulo a Buenos Aires registrou forte tensão e confusão na noite desta segunda-feira (7). Em concentração para o primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana diante do Boca Juniors, marcada para esta terça-feira (8) em La Bombonera, o clube paulista viu o entorno do hotel virar palco de atrito direto entre torcedores tricolores e forças policiais argentinas.

Os são-paulinos planejavam uma grande festa na porta da concentração às 21h, esperando a descida dos atletas para saudar o público. No entanto, o forte esquema de segurança das autoridades locais dispersou o grupo com rigor. Por volta das 18h, os agentes retiraram à força cerca de 15 torcedores que aguardavam a movimentação inicial. Líderes de uniformizadas tentaram dialogar com o contingente policial, mas os oficiais empurraram os brasileiros durante o entrevero.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

São Paulo prevê setor visitante lotado apesar de restrições

Diante da repressão e dos entraves logísticos, as lideranças das torcidas cancelaram o tradicional bandeiraço. A polícia argentina reteve caravanas com ônibus de organizadas nas estradas para vistorias rigorosas, com previsão de chegada à capital apenas para as 23h. Como a legislação portenha veta qualquer barulho após as 22h, o horário inviabilizou a celebração noturna.

Apesar do clima hostil e das proibições ao redor da hospedagem, a diretoria projeta uma expressiva presença brasileira no estádio do Boca Juniors. A Conmebol e os órgãos de segurança trabalham com a certeza de que a torcida do São Paulo vai lotar todo o espaço dos visitantes no confronto decisivo pelo torneio continental.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.