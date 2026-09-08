Brasil bate o Canadá e antecipa classificação na Copa do Mundo Sub20

A Seleção Brasileira venceu o Canadá por 3 x 0 e garantiu a vaga para a segunda fase da Copa do Mundo Feminina Sub-20. No Estádio Municipal de Bielsko-Biaa, na Polônia, o Brasil foi mais imponente dentro das quatro linhas e defendeu a invencibilidade na competição. De pênalti, Nogueira foi a responsável por abrir o placar do jogo no primeiro tempo. Na etapa final, Vitorinha e Dulce ampliaram a vantagem verde-amarela no confronto.
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Após a vitória por 4 x 1, diante da Tanzânia na estreia, o Brasil carimbou o passaporte para o mata-mata do torneio mundial. Líder do Grupo B, a Seleção assegura o topo da chave com seis pontos, dois à frente dos adversários Inglaterra, Canadá e Tanzânia. Na próxima rodada, a Amarelinha enfrenta a equipe inglesa, vice-líder da tabela. Uma derrota para as Três Leoas na última rodada não ameaça a classificação do time de Camila Orlando na Copa.
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O jogo
Em busca da primeira estrela, a postura brasileira em campo não nega a vontade de vencer. Logo aos cinco minutos, após pressão na saída de bola da defesa canadense, a meio-campista Clarinha sofreu o pênalti ao ser derrubada dentro da área. Sobrou para Nogueira ir para a marca da cal e, com categoria, converteu a cobrança para abrir o placar para o time verde-amarelo. Em desvantagem restou ao Canadá se expor, o que resultou em um um confronto truncado e com bastante trabalho para a defesa brasileira. Aos 24 minutos, a zagueira Stephanie Schoeley desfalcou a equipe canadense ao receber um cartão vermelho. A disputa ficou acirrada até a ida para o intervalo.
No segundo tempo, no entanto, com a vantagem numérica a favor, o Brasil dominou por completo as ações do jogo e não permitiu que as canadenses sequer chegassem ao ataque. Aos três minutos, Evelin roubou a bola e mandou para a camisa 10 Vitorinha. De fora da área, a atacante mandou para o fundo da rede, marcando o segundo gol no confronto. Do jeito que o brasileiro gosta, a Amarelinha marcou outra vez. Três minutos depois. Desta vez, Vitorinha cruzou para a área e encontrou a zagueira Brendha que, sem dificuldade, ampliou a parcial.
O Canadá acumulou algumas tentativas frustradas. O final do duelo foi de total soberania brasileira. Aos 41 minutos, as adversárias chegaram a ensaiar um gol, mas foi para a lateral da mata: mais uma chance sem sucesso. Com 3 x 0 no placar, o Brasil venceu as canadenses e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo Sub20.
Ficha técnica
Copa do Mundo Sub-20
Brasil 3 x 0 Canadá
Local: Estádio Municipal de Bielsko-Biaa, na Polônia
Arbitragem: Maria Sole Ferrieri Caputi (Itália)
Brasil
Thaís Lima; Thaynara, Sofia Couto, Ana Beatriz e Gisele (Carioca); Nogueira (Vitorinha), Dulce (Aninha) e Kaylane; Clarinha, Gio Canali (Evelin) e Tainá (Brendha).
Técnica: Camila Orlando.
Gols: Nogueira, Vitorinha e Brendha
Cartão amarelo: não houve.
Canadá
Noelle Henning; Ines Nourani (Mutipula), Iba Oching, Janet Okeke (Taykor) e Stephanie Schoeley; Olivia Chisholm, Jeneva Hernandez Gray (Sather) e Annabelle Chukwu (Bailey); Kaylee Hunter, Lea Larouche (Yee) e Liana Tarasco.
Técnica: Cindy Tye
Gol: Não houve
Cartão amarelo: não houve.
Cartão vermelho: Stephanie Schoeley.