Fluminense vence o Platense e abre boa vantagem na Libertadores

O Fluminense precisou apenas de um tempo para vencer por 2 x 0 o Platense, nesta terça-feira (8/9), no Maracanã, no primeiro duelo das quartas de final da Libertadores. Os dois times decidem a vaga para a semifinal na próxima terça (15), às 19h (de Brasília), na Argentina.

Os tricolores podem até perder por um gol de diferença para avançar. Antes, porém, o time volta a entrar em campo no sábado (12/9) para encarar o Atlético Mineiro, às 16h, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Fluminense foi dominante desde o início do jogo e pouco deixou o Platense criar. Mesmo não imprimindo um ritmo forte de troca de passes, os tricolores davam as cartas.

Aos 20 minutos, Ganso recuperou a bola no campo de defesa e acionou Soteldo. Barrios tentou interceptar o passe, mas acabou entregando a bola para Hulk. O atacante percebeu Nonato livre e lançou em profundidade. Nonato avançou livre, invadiu a área e bateu na saída do goleiro Cozzani para fazer 1 x 0.

Depois do gol, o Fluminense manteve o ritmo e continuou pressionando o Platense. O time argentino teve dificuldades para controlar as investidas tricolores, principalmente pelos lados do campo, enquanto Hulk participou ativamente da construção das jogadas ofensivas.

A pressão resultou no segundo gol aos 30 minutos. Ganso deu passe para Hulk no meio da defesa. O centroavante recebeu e bateu colocado para ampliar a vantagem do Fluminense.

A etapa final não mudou de panorama. O Fluminense dominante, comandando as ações, porém, sem criar muitas chances claras de chutar a gol. Aos 11, um susto. Sepúlveda recebeu livre na pequena área, de frente para Fábio, e bateu de primeira. Mas Millán se atirou de carrinho para salvar o Fluminense. Porém, o Fluminense foi cansando e o Platense começou a ficar mais com a bola e a rondar a área de Fábio. Marcão mexeu no time, trocando praticamente todo o ataque, mandando a campo Cano e Savarino, e reforçando o meio do campo com Hércules. Apesar das mudanças, o Platense passou a dominar o meio de campo e o Fluminense se retraiu perigosamente. Passando a apostar nos contra-ataques, o time, aliás, não conseguia manter a posse de bola e as chances de gol passaram a ser escassas. Aos 45, Cano teve uma chance de ouro para marcar o terceiro. Entrou livre desde o meio de campo, mas chutou em cima do goleiro Cozzani. Porém, na jogada, ele ainda sentiu dores na coxa e saiu de campo.

FLUMINENSE 2 x 0 PLATENSE (ARG)

Libertadores Quartas de final (ida)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Data e hora: 8/9/2026, às 19h (de Brasília)

Gols: Nonato, 20/1ºT (1-0); Hulk, 30/1ºT (2-0)



FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê (Guilherme Arana, 44/2ºT); Martinelli (Hércules, 31/2ºT), Nonato e Paulo Henrique Ganso (Lucho Acosta, 15/2ºT); Serna, Soteldo (Savarino, 31/2ºT) e Hulk (Cano, 31/2ºT). Técnico: Marcão.



PLATENSE (ARG): Cozzani; Lagos, Vázquez, Víctor Cuesta e Tomás Silva; Pablo Ferreira, Barrios e Mainero (Gauto, 12/2ºT); Retamar (Zapiola, 38/2ºT), Sepúlveda (Lotti, 38/2ºT) e Togni (Merlini, 12/2ºT).

Técnico: Martín Palermo.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)

Auxiliares: Horacio Ferreiro e Andrés Nievas (ambos do Uruguai)

VAR: Andrés Cunha (Uruguai)

Cartões Amarelos: Víctor Cuesta (PLA); Savarino, Nonato (FLU)